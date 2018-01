Sassari Avellino Streaming video e diretta Rai tv | orario e risultato live basket Serie

Basket - Champions League : Oldenburg-Sassari 90-72 - ora Aek-Venezia e Avellino-Nanterre : Oldenburg-Sassari 90-72 (23-21, 47-33; 67-47) Si interrompe la striscia positiva di Sassari, gli uomini di Pasquini dopo 7 vittorie consecutive fra campionato e coppa, sbattono contro l'Oldenburg in ...

Basket - Champions League 2017-2018 : chance per Capo d’Orlando - Sassari e Avellino per fare un passo avanti. Serve una scossa a Venezia : Nono turno della Basketball Champions League 2017-2018. Le quattro italiane impegnate proseguono la loro rincorsa verso la qualificazione al turno successivo, la top 16, al quale accederanno solo le prime quattro di ogni raggruppamento. È la seconda partita di ritorno: il margine di errore si riduce sempre di più. Iniziamo da Capo d’Orlando, la prima a scendere in campo. L’inizio in Europa era stato da brividi, con cinque sconfitte ...

Basket - Champions League 2017-2018 : Venezia per allungare - Capo d’Orlando con le spalle al muro. Chance importante per Sassari e Avellino : Dopo la sosta per le Nazionali torna in campo la Basketball Champions League 2017-2018, giunta alla 7a giornata, l’ultima del girone d’andata. La situazione delle quattro italiane impegnate è differente. Andiamo ad analizzare il prossimo turno. La prima a scendere in campo sarà la SikeliArchivi Capo d’Orlando, quella messa peggio. La squadra siciliana è con le spalle al muro, con una sola vittoria in sei partite. La formazione ...

Basket serie A - Avellino corsara a Milano. Bene Sassari e Trento - nuovo ko per la Virtus : Bologna, 19 novembre 2017 - Una gara al cardiopalma è andata in scena ad Assago, che ha visto A vellino battere 94-92 una comunque tenace Milano dopo ben due supplementari. Nel primo quarto gli irpini ...

Coppe europee - più ombre che luci. Cadono Torino - Reggio e Sassari. Bene Avellino e Trento : Bologna, 8 novembre 2017 – Serata con più ombre che luci per le compagini italiane di pallacanestro impegnate nelle Coppe europee. Trento in Eurocup e Avellino in Champions League sono soli i referti ...

Basket - Champions League 2017-2018 : Sassari spreca e perde all’overtime contro Utena. Avellino ha vita facile contro il Nymburk : Mercoledì di Champions League 2017-2018 dai due volti per i colori italiani. La Dinamo Sassari è stata sconfitta in Polonia, contro la Juventus Utena per 90-85 all’overtime, scivolando all’ultimo posto del suo raggruppamento. La Sidigas Avellino, invece, non ha avuto alcun problema a vincere in casa contro il Nymburk (80-63). Occasione sciupata da Sassari, che è stata sconfitta all’overtime dalla Juventus Utena per 90-85. Il ...

Basket - Champions League 2017-2018 : Sassari e Avellino cercano punti fondamentali : Si stanno già svolgendo le prime partite del quinto turno della fase a gironi della Champions League di Basket 2017-2018, competizione che vede quattro squadre italiane impegnate. Domani sarà il turno di Dinamo Sassari e Sidigas Avellino, impegnate nel tentativo di ottenere punti utili per migliorare la propria posizione in classifica in vista per entrare nella fase finale a 32 squadre. La Dinamo Sassari scenderà in campo già alle ore 18.00 in ...

Basket - Champions League : Zielona Gora-Avellino 90-79. Ora Sassari-Monaco : Zielona Gora-Avellino 90-79 (19-21, 42-38; 64-53) La Sidigas Avellino non riesce a calare il poker di vittorie consecutive tra campionato e Champions League perdendo in maniera netta e perentoria in ...

Basket - Champions League 2017-2018 : Sassari cerca una vittoria difficile - Avellino vuole rimanere in testa al girone : Domani scatterà la quarta giornata della fase a gironi della Champions League di Basket 2017-2018, in cui saranno impegnate Sidigas Avellino e Banco di Sardegna Sassari, entrambe in partite essenziali la classifica e dunque mantenere alte o intatte, in base al caso, le possibilità di passare al prossimo turno. La Scandone scenderà in campo per prima, alle 18.30, contro lo Stelmet Zielona Gora, squadra polacca che ha all’attivo una vittoria ...

Champions : Vincono Sassari e Avellino : Vincono Sassari ed Avellino in altrettanti match validi per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Nel gruppo A, Sassari (prima vittoria) ha vinto in trasferta 83-78 battendo ...

Basket - Champions League 2017-2018 : Avellino fatica ma ritrova la vittoria. Finalmente Sassari : espugna Murcia e centra il primo trionfo! : Due su due per le italiane impegnate oggi nella Champions League di Basket 2017-2018. Ha ritrovato la vittoria la Sidigas Avellino, che ha sconfitto per 66-57 i belgi dell’Oostende. primo sorriso, invece, per il Banco di Sardegna Sassari, che ha espugnato al termine di una partita combattutissima e difficile il campo dell’UCAM Murcia (78-83). Vittoria sofferta per Avellino. L’Oostende ha infatti aggredito bene la partita, ...

Basket - Champions League 2017-2018 : Dinamo Sassari e Sidigas Avellino cercano la vittoria in Europa : Tra oggi e domani si disputeranno tutte le partite valide per il terzo turno della fase a gironi della Champions League di Basket 2017-2018. Domani saranno impegnate due squadre italiane: Dinamo Sassari e Sidigas Avellino, entrambe in cerca di un successo importante per la classifica rispettivamente contro UCAM Murcia e Oostende. Dopo due sconfitte consecutive, entrambe per una manciata di punti, la Dinamo Sassari deve reagire. È chiamata a ...

Basket - Champions League 2017-2018 : 3a giornata. Programma - orari e tv dei match di Venezia - Sassari - Capo d'Orlando e Avellino : Le partite della altre due italiane, invece, saranno visibili, sempre in streaming, sulla piattaforma Eurosport Player, sottoscrivibile in abbonamento. Il Programma Basketball Champions League 2017-...