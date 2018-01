Samsung Galaxy S9 | un dispositivo che sorprenderà?

Confermato il lancio di Samsung DeX Pad con il Galaxy S9 : Samsung ha presentato la richiesta di registrazione del marchio DeX Pad, che sarà una sorta di versione rinnovata di Samsung DeX L'articolo Confermato il lancio di Samsung DeX Pad con il Galaxy S9 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Galaxy Note 8 : Samsung riconosce il problema alla batteria : La settimana scorsa è stato riportato da alcuni possessori dell'ultimo phablet coreano, il Samsung Galaxy Note 8, che ci sono stati dei problemi proprio legati alla batteria. Gli utenti si erano lamentati sul sito web della community di Samsung che il loro telefono era praticamente morto dopo che la batteria si era completamente scaricata. Il phablet, infatti, dopo esser stato collegato alla presa della corrente, non ricaricava e dunque non ...

Samsung (non) risponde in merito ai problemi alla batteria di Samsung Galaxy Note 8 e S8 Plus : Samsung non risponde in merito alle segnalazioni relative alle batterie Samsung Galaxy Note 8 e Samsung Galaxy S8 Plus. L'articolo Samsung (non) risponde in merito ai problemi alla batteria di Samsung Galaxy Note 8 e S8 Plus è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy S9 - poche novità nel design e grande attesa per il processore : Siamo oramai nel 2018 e per gli amanti degli smartphone quest'anno potrebbe essere davvero molto importante dal punto di vista delle novità: sarà molto probabilmente l'anno di aziende di produzione smartphone come Huawei, che dovrebbe lanciare nei primi mesi dell'anno il nuovo P11, dopo il successo dei modelli precedenti. Sarà una conferma per Apple, che con il suo iPhone X negli ultimi mesi del 2017 ha venduto decine milioni di dispositivi in ...

I possibili design di Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus svelati da due immagini rendering : Sono apparse sul Web due nuove immagini rendering che ci mostrano quello che dovrebbe essere l'aspetto dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus L'articolo I possibili design di Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus svelati da due immagini rendering è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Problemi batteria Samsung Galaxy S8 Plus e Note 8 - non si ricarica se azzerata : la dichiarazione di Samsung : Gran brutto affare quello relativo ai Problemi di batteria di alcuni esemplari di Samsung Galaxy S8 Plus e Note 8 che raggiunta la percentuale di carica dell0 0% non si ricaricano più, in nessun modo. A nulla serve mantenere collegato il telefono a un cavo di alimentazione per più tempo, gli esemplari afflitti dall'anomalia restano completamente spenti senza dare segni di vita. Le casistiche di questo tipo non sono certo diffuse in maniera ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ - uscita anticipata? Data presentazione - prezzo : Samsung Galaxy S9 e S9+, uscita anticipata? Data presentazione, prezzo Samsung Galaxy S9, uscita anticipata? Data presentazione Il Samsung Galaxy S9 brucia le tappe. Il nuovo smartphone della casa ...

Samsung Galaxy A5 (2017) riceve un nuovo corposo aggiornamento in Europa : Samsung Galaxy A5 (2017) riceve un nuovo aggiornamento software a partire dall'Olanda: patch di sicurezza di dicembre e nuove funzioni per la fotocamera, per un totale di più di 400 MB. L'articolo Samsung Galaxy A5 (2017) riceve un nuovo corposo aggiornamento in Europa è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - arriva la certificazione ufficiale. Data presentazione e uscita : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, arriva la certificazione ufficiale. Data presentazione Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, arriva la certificazione ufficiale. Data presentazione e uscita A breve potrebbe ...

Subito l'esperienza Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con con O Launcher (aggiornato al 29 dicembre) : ... proprio oggi 29 dicembre, è stato adeguato sul Play Store alla sua ultima versione 2.2 , per la cronaca a disposizione di tutti i dispositivi con sistema operativo Android 4.4 e superiori e dunque ...

Subito l’esperienza Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con con O Launcher (aggiornato al 29 dicembre) : Certo che per l'aggiornamento Android 8.0 Oreo, i possessori dei Samsung Galaxy S7 e S7 italiani dovranno attendere ancora molto (magari fino alla primavera 2018) ma esistono non poche scorciatoie per testare l'esperienza software del major update, tra le più semplici anche per utenti non proprio smanettoni. In questo articolo, il riferimento all'O Launcher basato punto sull'update tanto atteso e scaricabile in forma di applicazione gratuita dal ...

Migliori smartphone 2017 per durata batteria : Samsung Galaxy S8 - iPhone X e incredibili sorprese : Più di un nostro lettore se lo starà chiedendo: quali sono i Migliori smartphone del 2017 per durata della batteria, i device che (almeno sulla carta) non dovrebbero lasciarci a secco senza un minino di carica sul più bello? Il sito TechRadar ha portato avanti una serie di test benchmark sull'autonomia e la top 5 prevede senz'altro il Samsung Galaxy S8 e l'iPhone X ma a sorpresa (almeno per qualcuno) il Huawei Mate 10 Pro e due altri dispositivi ...

Samsung Galaxy Note 8 : quando si scarica del tutto non si riaccende più : A un anno dall'uscita del Galaxy Note 7, conosciuto come lo smartphone dalle batterie difettose che esplodono, la Samsung precipita in un'altra crisi con il suo nuovissimo Galaxy Note 8. Diversi clienti nel mondo hanno infatti riscontrato difficoltà nel ricaricare i cellulari una volta che la batter

Samsung Galaxy A3 2016 e 2017 ricevono le patch di sicurezza di dicembre : Stavolta tocca ai Samsung Galaxy A3 appartenenti a due generazioni diverse, 2016 e 2017, ricevere le patch relative al mese in corso L'articolo Samsung Galaxy A3 2016 e 2017 ricevono le patch di sicurezza di dicembre è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.