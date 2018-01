Samsung brevetta un display arrotolabile con sensore di impronte digitali

Samsung brevetta uno smartphone dual screen pieghevole pensato per il gaming : Samsung ha brevetta to uno smartphone molto particolare, dotato di un display pieghevole , pensato per il gaming e non solo. L'articolo Samsung brevetta uno smartphone dual screen pieghevole pensato per il gaming è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung brevetta un sistema per dire addio al lens flare per foto migliori : Samsung ha depositato un brevetto su una tecnologia in grado di eliminare il fenomeno del lens flare: migliorie in arrivo nella fotografia da smartphone? L'articolo Samsung brevetta un sistema per dire addio al lens flare per foto migliori è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.