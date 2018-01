: Samsng Value e riciclo di Apple: come funzionano - lucacimini82 : Samsng Value e riciclo di Apple: come funzionano -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 2 gennaio 2018) L'attenzione mediatica in questo inizio 2018 è rivolta tutta verso Samsung ed in generale sugli smartphone Android, soprattutto perché nei primi tre mesi del nuovo anno ci saranno due eventi di elettronica molto importanti: parliamo del CES di Las Vegas (dal 9 al 12 gennaio) e del Mobile World Congress di Barcellona (dal 26 febbraio al 01 marzo). Proprio durante l'evento (più precisamente, il 25 febbraio) ci sarà la presentazione dell'atteso Samsung Galaxy S9, che sarà promosso in due modelli: quello tradizionale e la versione Plus. Nello stesso evento dovrebbe essere svelato anche il nuovo Huawei P11, dopo l'ottimo riscontro commerciale avuto dal Mate 10 Pro. Ritornando però su Samsung e sul nuovo dispositivo, il lancio sul mercato (dopo la certificazione FCC) potrebbe avvenire subito dopo la presentazione, probabilmente ad inizio marzo 2018. Per chi invece ha necessità di acquistare ...