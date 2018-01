Samp e Genoa | recuperi e rinforzi

Genoa - Lapadula non va a Udine. La Sampdoria cerca di vendere : Genova - Lapadula resta al Genoa: lo aveva detto il ds rossoblù Perinetti , lo conferma l'Udinese, dove il centravanti sembrava tra le richieste di Oddo per il mercato che parte il 3 gennaio. 'Siamo ...

Psg-Milan-Napoli-Genoa-Samp - valzer di portieri : i dettagli in vista della prossima stagione : Il campionato di Serie A è entrato nella fase importante ma a tenere banco è anche il mercato con importanti soluzioni che potrebbero verificarsi già dalla prossima stagione, difficili ribaltoni a gennaio ma a giugno tanti portieri cambieranno maglia, si profila un valzer clamoroso. Ultimi mesi con la maglia del Milan per il portiere Donnarunna, il futuro di Gigio sembra essere al Psg, i rossoneri non stanno a guardare ed avrebbero individuato ...

Sampdoria - Ferrero ‘punisce’ il genoano Bizzarri : la FOTO che ha scatenato il web : Qualche settimana fa il comico Luca Bizzarri, tifosissimo del Genoa, durante una premiazione a Luca Pellegri, si è lasciato scappare una gaffe: “Il Genoa è l’unica squadra della città”. Un’affermazione che non era per nulla piaciuta alla Sampdoria che rispose con un duro comunicato. Come se non bastasse, in un clima scherzoso e disteso, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, in occasione della presentazione del ...

Serie A : Crotone-Chievo 1-0 - Fiorentina-Genoa 0-0 - Sampdoria-Sassuolo 0-1 : Crotone-Chievo 1-0 Prima vittoria per Walter Zenga . Il suo Crotone batte 1-0 il Chievo e si porta a quota 15 punti in classifica. Decide un gol di Budimir al 33', su cross dalla destra di Ajeti. ...

Gasperini nostalgico contro il suo Genoa : “Preziosi un genio e quella proposta della Samp…” : Gasperini affronterà il suo passato. Domani pomeriggio l’Atalanta sarà ospite del Genoa, ex squadra del tecnico della quale ha ricordi favolosi. Anni nei quali da Marassi sono passati grandi campioni e Gasperini ha voluto ricordare quelle emozioni parlando al Secolo XIX. Lodi anche per Preziosi, patron spesso contestato dalla piazza ma a detta del Gasp, un genio per alcune sue scelte in merito a calciatori e staff: “Sempre un tuffo al ...

Sampdoria - Ferrero annuncia : "Compreremo il Ferraris con il Genoa" : Genova, 2 dicembre 2017 - Avversarie sul campo, ma alleate in affari. Questo lo strano destino che attende le squadre di Genova, protagoniste nel bene e nel male di questo campionato. A poco meno di ...

Svolta Genoa e Sampdoria : importante annuncio di Ferrero : Sampdoria e Genoa sono concentrate sul campionato, in particolar modo obiettivi importanti per i blucerchiati che tentano la qualificazione in Europa League mentre i rossoblu cercano la salvezza. Nel frattempo arriva un importante annuncio di Ferrero come riporta ‘Il Secolo XIX’ e che riguarda lo stadio Ferraris: “lo stadio di proprietà è qualcosa a cui le società di calcio non possono rinunciare: noi a Genova ci stiamo ...

Bizzarri : 'Mi scuso della battuta - inviterò la Sampdoria al Ducale'. Spinelli rincara : 'Il Genoa li prenderà' : Nel frattempo sempre da Palazzo Ducale, ma questa volta ai margini degli Stati Generali dell'Economia, è arrivata un altro riferimento alla Samp. Questa volta è stato l'ex presidente del Genoa Aldo ...

