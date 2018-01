Salute | gli esperti | 6 buoni propositi per un 2018 salutare

SAINT WEST IN OSPEDALE/ Problemi di Salute per il figlio di Kim Kardashian e Kanye West : il messaggio di Kim : SAINT West in OSPEDALE! Problemi di salute per il figlio secondogenito di Kim Kardashian e Kanye West: ecco cos'è accaduto al bambino di soli due anni!(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 18:40:00 GMT)

Saint West in ospedale/ Problemi di Salute per il figlio di Kim Kardashian e Kanye West : tutti i dettagli : Saint West in ospedale! Problemi di salute per il figlio secondogenito di Kim Kardashian e Kanye West: ecco cos'è accaduto al bambino di soli due anni!(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:15:00 GMT)

Salute : giovane donna ricoverata a Cagliari per sospetta meningite : Una studentessa Cagliaritana e’ ricoverata dal 22 dicembre scorso all’ospedale Santissima Trinita’ per sospetta meningite. Quando e’ arrivata al pronto soccorso la giovane accusava febbre, vomito e mal di testa. E’ subito ricoverata nel reparto Infettivi e poco dopo trasferita in Rianimazione, dove si trova attualmente, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. La Assl ha subito avviato la profilassi ...

Problemi di Salute per il piccolo figlio della coppia Kardashian-West : Saint , il piccolo figlio di due anni di una delle coppie più famose del mondo, Kim Kardashian e Kanye West , è stato ricoverato d'urgenza la scorsa settimana a causa di alcuni attacchi violenti di polmonite . Alcune indiscrezioni dichiarano che sia Kanye che Kim si sono ...

Come i videogiochi possono migliorare la tua Salute mentale : Nel 2018 l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, si appresta a inserire all’interno della sua undicesima revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (l’ultima è datata 1990) anche la dipendenza da videogiochi. La notizia ha causato un certo scalpore nella comunità dei videogiocatori, molti si sono offesi per il solo fatto di vedere la loro passione preferita "declassata" anche sotto forma di malattia, mentale per ...

Perugia - solennità della Santa famiglia di Nazareth. Bassetti : 'Urgente ricostruire l'unità' Cardinale allarmato per lo stato di Salute ... : Perugia "Presentare il Vangelo della famiglia vuol dire andare controcorrente, ma nel nome del Signore Gesù non abbiamo paura. Secondo gli ultimi dati ISTAT il matrimonio non piace: aumentano i non ...

Anche Roma vieta i botti : "Tuteliamo la Salute dei cittadini e degli animali" : A Roma sarà possibile festeggiare per 24 ore il nuovo anno divertendosi senza botti grazie a oltre 100 performance che coinvolgeranno 1.000 artisti provenienti da tutto il mondo", afferma la Sindaca ...

Oroscopo 2018 di Branko - Capricorno/ Estate - vivaci anche gli affari e la Salute : Oroscopo 2018, Branko: le previsioni per l'anno nuovo del Capricorno. Bene l'amore grazie a Nettuno che sarà benevolo. Attenzione alla salute invece per quelli che sono i malanni stagionali.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 16:45:00 GMT)

Consiglio Piemonte : con sport 100% diabetici migliora Salute : Torino, 28 dic. (askanews) 'Tutti i 150 pazienti attualmente coinvolti nel progetto, hanno registrato un miglioramento del compenso metabolico. La velocità di camminata è incrementata di oltre il 30%, ...

Salute - Istat : il 66% degli italiani muore per malattie del sistema circolatorio e tumori : L’Annuario statistico italiano dell’Istat edizione 2017 ha rilevato che le malattie del sistema circolatorio e i tumori si confermano le due principali cause di morte in Italia: il 66% dei decessi è attribuibile a queste patologie. Le malattie del sistema circolatorio occupano il primo posto nella graduatoria delle cause di mortalità per le donne, con un quoziente di 396,6 per 100 mila abitanti, mentre sono al secondo posto nella ...

GUALTIERO MARCHESI/ Morto lo chef più famoso al mondo : gli ultimi problemi di Salute : GUALTIERO MARCHESI è Morto: lo chef più famoso al mondo si è spento all'età di 87 anni. Ha rivoluzionato la cucina italiana, diventantone il Maestro e l'ambasciatore. (Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 08:09:00 GMT)

Natale - ecco i desideri degli italiani : Salute in testa : Cosa desiderano davvero gli italiani per Natale? Uno su due ama fare i regali, otto su 10 hanno addobbato l’albero e nella wish list, la lista dei desideri, se potessero scegliere cosa farsi regalare al primo posto spicca la salute (e’ il ‘dono’ scelto dal 43% del campione) seguita da felicita’ (12%) e soldi (11%) mentre a meta’ classifica appaiati amore e un posto di lavoro (entrambi al 9%). Sono i risultati ...

Una legislazione europea per le emissioni degli impianti geotermici : priorità a Salute e ambiente : di Dario Tamburrano, Efdd - MoVimento 5 Stelle Europa Nel 2018 il Parlamento europeo sarà a un bivio: fare la storia cambiando i quadri legislativi che definiscono il modello energetico dell'Unione o mantenersi dipendente dall'importazione di combustibili fossili e assistere impotente al peggioramento della qualità ambientale, al mancato rispetto dell'Accordo di Parigi e quindi al dissesto climatico. All'inizio dell'anno arriveranno in ...

Salute : otre la metà degli italiani fa buoni propositi per l’anno nuovo : Le vacanze natalizie sono alle porte e fervono i preparativi per festeggiare con amici e familiari. Il periodo – tra i preferiti dell’anno per gli italiani – non è solo il momento per scambiarsi doni e brindare, ma anche un’ottima occasione per stilare un bilancio dell’anno in chiusura e porsi nuovi obiettivi per quello in arrivo. Ma cosa desiderano davvero gli italiani per il 2018? Per scoprirlo, MioDottore – una delle più grandi ...