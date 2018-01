Saldi invernali al via Spesa stabile ma sale l' ottimismo degli italiani

Saldi 2018/ Calendario - date invernali : quando iniziano gli sconti? Oggi la Basilicata : Saldi 2018: il Calendario degli sconti invernali in tutta Italia. Si comincia Oggi, 2 gennaio, dalla Basilicata. Poi toccherà alla Valle D'Aosta: le date, regione per regione. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 11:19:00 GMT)

Saldi invernali a Mantova dal 5 gennaio 2018 : Quando iniziano i Saldi invernali 2018 a Mantova e provincia? A Mantova e nelle altre province della Regione Lombardia, le date dei Saldi sono disciplinate dalla D.G.R. 2667/2011, che stabilisce che i ...

Saldi invernali : in Campania si parte il 5 Gennaio 2018 : Come ogni anno, si avvicina il periodo dei Saldi invernali, che interessano tutte le regioni d’Italia. In Campania, la data di partenza è quella del 5 Gennaio ma anche le altre regioni dovrebbero scegliere la stessa data, come lo scorso anno. Ormai sembra essere prassi cercare di far partire i Saldi lo stesso giorno in […]

Saldi invernali 2018 a Pisa : date e informazioni : I Saldi invernali 2018 in Toscana, secondo quanto stabilito dalla giunta regionale, si terranno dal 5 gennaio al 5 marzo. Un’occasione per chi si trova a Pisa e ha intenzione di fare acquisti o di rinnovare il guardaroba. ...

Saldi invernali 2018 a Venezia : date e informazioni : Terminate le abbuffate di Natale - e conclusi i brindisi di Capodanno - la mente è libera per valutare, nel dettaglio, cosa acquistare nei negozi, approfittando degli sconti in arrivo a Venezia. I Saldi invernali 2018, in...