Saldi al via | nel Lazio si parte il 5 gennaio | un consumatore su due pronto a fare

Saldi invernali al via. Spesa stabile ma sale l'ottimismo degli italiani : (Teleborsa) - Interessano 15,6 milioni di famiglie, muovono in totale 5,2 miliardi di euro, con un budget di Spesa a persona di 143 euro : sono i numeri dei Saldi invernali che oggi partono in ...

Saldi 2018 - al via lo shopping invernale scontato : ROMA – C’è chi li ha aspettati con ansia e finalmente sono arrivati. Sono i Saldi 2018 che, nella settimana della Befana, danno il via allo shopping invernale scontato. A dare il calcio d’inizio è la Basilicata che, da oggi 2 gennaio, apre la stagione. A farle compagnia arriva domani la Valle D’Aosta. Le altre […] L'articolo Saldi 2018, al via lo shopping invernale scontato sembra essere il primo su NewsGo.

Saldi invernali 2018 al via : lo sconto medio di partenza è da record : Tra domani e sabato prenderanno il via in tutta Italia le vendite di fine stagione. La prima a partire sarà la Basilicata, martedì 2 gennaio. Da un’indagine di Confesercenti risulta che gli sconti saranno applicati da circa 280mila attività commerciali: il 56% dei negozi partirà con il -30%, mentre il resto praticherà riduzioni iniziali comprese tra il 40 e il 50 per cento. Budget medio di spesa: 150 euro a consumatore....

