Sacchetti per frutta e verdura a pagamento | ecco quanto ' peserà' alle famiglie

Ci sono novità sui Sacchetti per la frutta e la verdura : Dal primo gennaio devono obbligatoriamente essere biodegradabili, e costeranno qualche centesimo ciascuno The post Ci sono novità sui sacchetti per la frutta e la verdura appeared first on Il Post.

Sacchetti per frutta e verdura a pagamento? Evitiamo i supermercati : Finalmente dal 1° gennaio 2018 potremo dire addio ai Sacchetti trasparenti di plastica usa e getta anche nei reparti di frutta e verdura dei supermercati, nelle pescherie, macellerie e gastronomia. Dovranno essere biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 e con un contenuto di materia prima rinnovabile di almeno il 40% (che diventerà del 50% dal 2020 e del 60% dal 2021). E in più saranno a pagamento. Non basta, dal 2019 saranno ...

Basket - i convocati dell’Italia per il mini-raduno di Cremona. Meo Sacchetti esaminerà tanti giovani giocatori di A2 : L’ItalBasket sarà protagonista di un mini-raduno a Cremona, nei giorni 11 e 12 dicembre. Si tratterà di una due giorni di allenamenti utili al CT Meo Sacchetti e al suo staff per esaminare tanti giovani giocatori che potrebbero far parte della prima squadra in un futuro più o meno prossimo. Nell’elenco dei convocati, infatti, non figurano i nomi che hanno partecipato alle recenti partite di qualificazione ai Mondiali del 2019, bensì ...