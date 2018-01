Sacchetti di plastica per alimenti | ora a pagamento anche in Brianza

La tassa sui Sacchetti di plastica fa ricca la manager renziana : L'obbligo di comprarli scatta da domani, ma nei supermercati si respira già il malumore dei clienti per la «tassa sui sacchetti».Quel che non è ancora chiaro a chi fa la spesa, è chi incasserà i proventi della nuova subdola imposta. Per capire chi in queste ore sorride al pensiero dei sacchetti a pagamento bisogna mettere insieme alcuni fatti, qualche sospetto e un numero impressionante di coincidenze. Che hanno una data ...

Addio plastica - solo Sacchetti bio. Ma si pagheranno anche quelli : Roma, 30 dicembre 2017 - La lotta all'inquinamento causato dai sacchetti di plastica leggera viene scaricata sui portafogli dei consumatori. Invece di fornire alternative (ad esempio, sacchetti di ...

Nel 2018 spariranno i Sacchetti di plastica leggeri : ... con impegni e azioni concrete, la strada tracciata in questi anni e la strategia messa a punto, basata sulla corretta gestione dei rifiuti da parte dei comuni, l'economia circolare promossa dalle ...

Stop ai Sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri - al bando dal 1 gennaio 2018 : ... con impegni e azioni concrete, la strada tracciata in questi anni e la strategia messa a punto, basata sulla corretta gestione dei rifiuti da parte dei comuni, l'economia circolare promossa dalle ...

Supermarket - basta Sacchetti di plastica gratis per frutta e verdura : basta coi sacchetti di plastica gratis per frutta e verdura nei supermercati. Dal prossimo 1° gennaio entra in vigore la direttiva europea promulgata a tutela dell’ambiente dove vanno a cumularsi i residui della plastica. Nei paesi della Ue si intende disincentivare l’utilizzo spesso eccessivo o superfluo del sacchetto non degradabile che finisce per sminuzzarsi in particolato inquinante. Verrà rimpiazzato da buste biodegradabili a ...