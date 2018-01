SACCHETTI DEL SUPERMERCATO A PAGAMENTO Oggi obbligatorio | la rivoluzione biodegradabile

SACCHETTI della frutta a pagamento : cosa prevede davvero la nuova legge : Ve lo avevamo già detto: dal 1° gennaio 2018 i Sacchetti utilizzati nei supermercati per...

Buste della spesa a pagamento da oggi : quanto costerà la tassa sui SACCHETTI bio : Da oggi, 1° gennaio 2018, anche le #Buste della spesa per frutta e verdura saranno a pagamento . Col nuovo anno, infatti, entra in vigore la norma che mette al bando i sacchetti ...

SACCHETTI fuori orario e occupazione suolo pubblico : giro di vite della polizia municipale al Vomero : Agenti dell'Unità Operativa Vomero della polizia municipale hanno eseguito un'operazione sullo sversamento dei rifiuti in orari non consentiti. Sono stati verbalizzati 18 utenti per lo sversamento dei ...

Basket - si chiude il mini-raduno dell’Italia a Cremona. Meo SACCHETTI : “Ho visto tanti giovani con un giusto atteggiamento” : Si è chiusa nel pomeriggio di ieri la due giorni di mini-raduno dell’ItalBasket. Il CT Meo Sacchetti ha potuto testare una serie di giovani giocatori, militanti prevalentemente in Serie A2 (il solo Riccardo Bolpin gioca in A con Venezia), al fine di valutarne l’impiego fututo in chiave azzurra. Gli allenamenti si sono tenuti a Cremona e sono stati chiusi da uno scrimmage con la Vanoli, la squadra allenata da Sacchetti, impegnato ...

Basket - i convocati dell’Italia per il mini-raduno di Cremona. Meo SACCHETTI esaminerà tanti giovani giocatori di A2 : L’ItalBasket sarà protagonista di un mini-raduno a Cremona, nei giorni 11 e 12 dicembre. Si tratterà di una due giorni di allenamenti utili al CT Meo Sacchetti e al suo staff per esaminare tanti giovani giocatori che potrebbero far parte della prima squadra in un futuro più o meno prossimo. Nell’elenco dei convocati, infatti, non figurano i nomi che hanno partecipato alle recenti partite di qualificazione ai Mondiali del 2019, bensì ...

Della Valle da urlo : l'Italia dei SACCHETTI domina in Croazia : Non è la vendetta per la sconfitta-shock del Preolimpico di Torino 2016 , ma è una piccola impresa che regala un sorriso al nostro basket. A Zagabria, la prima Italia interamente Della dinastia ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i 12 dell’Italia per la sfida alla Croazia. Brian SACCHETTI sostituisce Antonio Iannuzzi : Secondo impegno in tre giorni per l’ItalBasket nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Gli azzurri sfideranno la Croazia a Zagabria, in una partita delicata e che dirà molto sul futuro di entrambe le squadre nel girone D. Gli azzurri hanno battuto la Romania nel primo impegno, mentre i biancorossi hanno perso a sorpresa con l’Olanda. Oggi, dunque, sarà fondamentale vincere per la Nazionale di Meo Sacchetti, per fare un passo ...

Azzurri - buona la prima del neo ct SACCHETTI Ma quanta sofferenza : Asciugate le mani dall'emozione l'Italia del basket scivola leggera sulla via della seta che dovrebbe portarla verso il mondiale cinese del 2019, ma, per non smentire chi vede più vizi che virtù nei nostri campioni ecco un finale da brivido con vittoria risicata: 75-70 dopo aver avuto anche vantaggi vicini ai 20 punti. Momenti di delizia da campetto, attimi di terrore per quel 16-27 dell'ultimo quarto che ha rovinato la digestione ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per la sfida con la Romania. Meo SACCHETTI : “Giocare con serenità e senza paura” : Meo Sacchetti ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera che vedrà l’Italia affrontare la Romania, nel primo impegno delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. L’allenatore pugliese ha comunicato la sua scelta in una conferenza stampa, organizzata a Torino, sede dell’incontro. Nella lista dei 12 nomi compilata dal CT sono stati esclusi Diego Flaccadori, Marco Giuri, Brian Sacchetti e Raphael Gaspardo. I ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 – Italia - Vitali e Della Valle in coro : “C’è stima e fiducia verso il CT Meo SACCHETTI” : L’Italia si avvicina a grandi passi verso l’inizio delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Gli azzurri sono al lavoro da lunedì a Torino, sede Della prima partita contro la Romania. Tra i motivi di interesse sicuramente la curiosità di vedere come sarà la Nazionale disegnata dal nuovo CT Meo Sacchetti. Tra i 16 giocatori presenti in raduno ci sono Luca Vitali e Amedeo Della Valle, protagonisti di un grande avvio di stagione. I due ...