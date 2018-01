Sacchetti bio | stangatina tra i 4 e i 12 euro a famiglia E sui social si

Sacchetti 'bio' - da 4 a 12 euro all'anno in più a famiglia : Oscillerà fra 4,17 e 12,51 euro il prezzo che ogni famiglia dovrà aggiungere quest'anno alla spesa alimentare fatta in supermercati e ipermercati. Da ieri, infatti, si pagano i Sacchetti ...

Ambiente - Assobioplastiche : costo dei Sacchetti fino a 4 - 5 euro l’anno a persona : “Le prime rilevazioni del nostro Osservatorio presso la grande distribuzione ci indicano posizionamenti di prezzo compresi tra gli 0,01 e gli 0,03 euro a sacchetto che, in base agli attuali consumi e ai ben noti sprechi delle suddette buste, stimati in circa 9 miliardi di pezzi/anno, ossia 150 pro capite, potrebbero comportare una spesa compresa tra 1,5 euro/anno e 4,5 euro/anno a persona“: lo dichiara Marco Versari, presidente di ...

Sacchetti bio - Adoc : aggravio di spesa medio tra 18 e 24 euro l’anno : Da oggi 1° gennaio è obbligatorio usare Sacchetti biodegradabili e compostabili per l’acquisto dei prodotti alimentari sfusi, ad un costo indicativo di circa 3-4 centesimi di euro l’uno: lo spiega in una nota L’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori (Adoc) del Molise. Anche i Sacchetti per ortofrutta dovranno essere biodegradabili e compostabili, in base a quanto previsto decreto legge Mezzogiorno, ...

Sacchetti biodegradabili obbligatori e a pagamento - il sospetto : 'Gode la manager amica di Renzi' : Cosa c'è dietro l'obbligo di utilizzare Sacchetti biodegradabili per frutta e verdura nei supermercati? Al di là dell'intento ecologico (ridurre il consumo di plastica) di sicuro la nuova legge ...

Addio plastica - solo Sacchetti bio. Ma si pagheranno anche quelli : Roma, 30 dicembre 2017 - La lotta all'inquinamento causato dai sacchetti di plastica leggera viene scaricata sui portafogli dei consumatori. Invece di fornire alternative (ad esempio, sacchetti di ...

