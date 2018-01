: RT @AnnaxNar: Ho trovato indecente e vergognoso che i TG specie quelli #Rai abbiamo mostrato immagini da ogni parte del mondo e di #Roma, l… - signorinigc : RT @AnnaxNar: Ho trovato indecente e vergognoso che i TG specie quelli #Rai abbiamo mostrato immagini da ogni parte del mondo e di #Roma, l… - futura09 : RT @AnnaxNar: Ho trovato indecente e vergognoso che i TG specie quelli #Rai abbiamo mostrato immagini da ogni parte del mondo e di #Roma, l… - fulvioschiavone : Roma, cadavere di donna trovato in un parco - antonello161 : RT @AnnaxNar: Ho trovato indecente e vergognoso che i TG specie quelli #Rai abbiamo mostrato immagini da ogni parte del mondo e di #Roma, l… - lanicoseio : RT @AnnaxNar: Ho trovato indecente e vergognoso che i TG specie quelli #Rai abbiamo mostrato immagini da ogni parte del mondo e di #Roma, l… -

Undiè stato rinvenuto a, in un'area verde nella zona di Prati Fiscali, nel nord della Capitale. A trovare il corpo è stato un passante, che ha allertato il 118. I sanitari, non potendo far altro che constatare il decesso della, hanno allertato le autorità. Lamorta è un ucraina senza fissa dimora. Il corpo non presentava segni apparenti di violenza, laaveva con sé borsa e documenti.(Di martedì 2 gennaio 2018)