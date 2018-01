Roma | la Colombo senza traffico | la foto su Facebook diventa un augurio degli

Roma - grave incidente sulla Colombo : chiusa una carreggiata - traffico in tilt : chiusa per un grave incidente la carreggiata della Cristoforo Colombo in direzione Roma. Questa mattina, all'incrocio con via Canale della Lingua, all'altezza del chilometro 24, si sono scontrate due ...

Roma - incidente sulla Colombo nella notte : morto un giovane e tre feriti : È di un morto, un ragazzo di 22 anni , e tre giovani ferite il bilancio di un incidente avvenuto nella notte a Roma in via Cristoforo Colombo, all'altezza di piazzale dell' Agricoltura, in direzione ...

Roma - morto sulla Colombo - l'assurdo destino : il fratello morì lo stesso giorno di qualche anno fa : Un destino beffardo. Una coincidenza atroce. E una data maledetta, il 7 dicembre, che in anni diversi ha rubato la vita di due fratelli. Claudio Febbi, il giovane di 22 anni che si è schiantato con la ...

Roma. Incidente in via Cristoforo Colombo morto Claudio Febi : Alba di morte lungo le strade della Capitale. Giovedì mattina alle 4.15 in via Cristoforo Colombo, nei pressi di piazzale dell’Agricoltura, è morto Claudio Febi, 24 anni, alla guida di una Peugeot 307. In gravi condizioni tre persone che erano…Continua a leggere →

Roma. Si schianta contro un palo sulla Cristoforo Colombo : morto a 22 anni : ROMA Ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un palo sulla Cristoforo Colombo a Roma il 7 dicembre. Per il conducente della vettura, un ragazzo di 22 anni, non c'è stato nulla da ...

Roma - semafori fuori servizio sulla Colombo : semafori non funzionanti in via Cristoforo Colombo per un malfunzionamento della rete elettrica in zona Eur, a Roma. Sul posto è al lavoro la polizia locale di Roma capitale per regolare il traffico. ...