Roma | i clan di Ostia si spostano a Fiumicino e Torvaianica

Roma - restituito ai Mattiani il Grand Hotel Gianicolo : “Non complici ma vittime dei clan” : Non complici, ma vittime dei clan. La corte d’Appello di Reggio Calabria ha restituito agli imprenditori Giuseppe e Pasquale Mattiani il loro patrimonio che era stato prima sequestrato e poi confiscato perché gli indagati erano ritenuti vicini alla cosca Gallico di Palmi. Tra i beni tornati in possesso degli imprenditori calabresi anche lo storico Grand Hotel Gianicolo, il lussuoso albergo di Roma che si trova in via delle Mura Gianicolensi. Pur ...