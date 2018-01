Roma | bengalese tenta di stuprare una donna Poi fugge e molesta i bambini

Roma - Branco aggredisce bengalese in strada e lo pesta a sangue : "Ennesima aggressione razzista" : pestato da cinque ragazzi italiani a largo Telese, angolo via Prenestina. La vittima è ancora una volta un lavoratore bengalese, un lavapiatti che stava tornando a casa alle 2 di notte dopo...

Bengalese picchiato a Roma - è caccia a dieci giovani : legami con gli ultrà di destra : Una violenza inaudita e il legame con il tifo organizzato di estrema destra. Lo hanno picchiato in gruppo lasciandolo a terra esanime. Poi uno degli aggressori è tornato indietro e gli ha sferrato tre ...

Bengalese picchiato a Roma : chiesta convalida dell’arresto per il diciannovenne : La procura di Roma ha chiesto la convalida dell’arresto per Alessio Manzo, il ragazzo di 19 anni accusato di tentato omicidio aggravato dall’odio razziale per aver picchiato il cameriere Bengalese K. C., di 27 anni, nella notte tra sabato e domenica scorsi a piazza Cairoli, fra largo Argentina e via Arenula, a Roma. La convalida davanti al gip è at...

Roma - aggredito cameriere bengalese Fermati 5 ragazzi tra i 17 e i 19 anni Torino - bruciato clochard : un fermato : Dopo il caso degli adesivi con Anna Frank, le botte a un cameriere: uno dei ragazzi, tutti tifosi della Roma, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato dall’odio razziale

Aggressione a sfondo razziale a Roma - un bengalese in ospedale. Si segue la pista ultrà : Prima gli insulti, come "sporco negro", poi le botte. Aggressione a sfondo razziale nella notte nel centro di Roma. Le vittime, un cittadino del Bangladesh e un egiziano, sono stati circondati da ...

Roma - bengalese pestato da un gruppo di 18enni : Tentato omicidio. È questa l'accusa per un giovane di 18 anni arrestato dagli agenti della polizia di Roma, intervenuti in piazza Cairoli, intorno alle 3 di questa notte, dopo che un gruppo di giovani aveva circondato, insultato e poi picchiato un cittadino del Bangladesh, ricoverato in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Gli agenti dei commissariati Colombo e Trevi hanno fermato in via delle Botteghe Oscure cinque ragazzi, tutti ...

