Roma Arrestato 18enne egiziano per rapina

Roma - picchia la convivente incinta : arrestato un francese 37enne : I carabinieri della Stazione di Roma Bravetta hanno arrestato un francese, di 37 anni, già noto alle forze dell'ordine, a Roma per turismo, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e per possesso di ...

Roma. Droga nella zuppiera della nonna : arrestato : Roma. Una zuppiera a casa della nonna per nascondere la cocaina ed una 357 magnum: è l’escamotage scoperto dalla Polizia di Stato, che ha arrestato... L'articolo Roma. Droga nella zuppiera della nonna: arrestato su Roma Daily News.

Roma. Minaccia la moglie con pistola : arrestato : Cronaca di Roma – E’ rientrato a casa nel pomeriggio ubriaco ed ha iniziato a litigare con la moglie. In breve la discussione è degenerata... L'articolo Roma. Minaccia la moglie con pistola: arrestato su Roma Daily News.

Monteverde : arrestato 43enne piRomane : Cronaca di Roma – Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione Roma Monteverde Nuovo hanno arrestato un 43enne, senza fissa dimora e gia’ noto alle forze dell’ordine,... L'articolo Monteverde: arrestato 43enne piromane su Roma Daily News.

Arrestato a Roma ladro seriale di bagagli alla stazione Termini : Roma, 27 dic. (askanews) In occasione delle Festività Natalizie, il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio ha incrementato le pattuglie predisposte al controllo del territorio, per contrastare ...

Ladro seriale di videogiochi arrestato a Porta di Roma : La sicurezza del Centro Commerciale Porta di Roma ha individuato la sera del 23 dicembre un 'Ladro seriale dei videogiochi', fermato a seguito di un furto. Era già attenzionato da tempo, non nuovo a ...

Roma - ricercato torna in Italia per festeggiare il Natale con i parenti : arrestato : Aveva lasciato l'Italia, e precisamente Campagnano di Roma dove dimorava, per sfuggire a una condanna di 11 mesi di carcere per spaccio di stupefacenti. Dopo due anni un 36enne albanese aveva deciso ...

Roma - sputi e morsi a vigili : arrestato 40enne : Roma, 23 dic. (AdnKronos) - Ha reagito a un controllo dei vigili con sputi e morsi. Protagonista un 40enne romeno, arrestato a Roma e condannato a due anni di reclusione. I fatti sono accaduti ieri ...

Roma - 15enne travolto e ucciso davanti alla scuola : arrestato compagno 18enne : Sarebbe risultato positivo all'assunzione di oppiacei il ragazzo di 18 anni che ha investito e ucciso davanti a una scuola alla periferia di Roma il 15enne Federico Ghigiarelli. Il giovane alla guida ...

Roma - perseguita l'ex moglie che l'aveva lasciato - arrestato stalker : voleva sfregiarla con l'acido : perseguitava la ex moglie da mesi perché non voleva accettare la separazione. Nell'ultimo mese, gli agenti della del commissariato Albano Laziale, diretti da Augusto Pallante, sono intervenuti più ...