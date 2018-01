Rimedi contro il tartaro

I Rimedi del passato contro il mal di testa : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Gravidanza - Rimedi contro la nausea : Gravidanza, rimedi contro la nausea: consigli su come alleviare la nausea in Gravidanza. Alimenti da evitare e rimedi naturali. (altro…) The post Gravidanza, rimedi contro la nausea appeared first on Idee Green.

Come Rimediare agli eccessi delle feste (e come controllarli)? Risponde la nutrizionista : Cucine in fermento, tavole imbandite, piatti prelibati: le tentazioni durante le feste sono tante e se concedersi qualche sfizio può essere positivo anche per l'umore, esagerare, al contrario, potrebbe costringerci, post-Epifania, a dover fare i conti con i troppi eccessi. Qual è allora il giusto equilibrio? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Elena Dogliotti, biologa nutrizionista della Fondazione Umberto Veronesi.Dottoressa ...

Brodo di pollo : il Rimedio naturale migliore in assoluto contro il raffreddore : Ricco di proteine, vitamine e minerali, il Brodo di pollo è un antico rimedio, consigliato dalle nostre nonne, contro molti malesseri. Nostro fedele alleato a tavola, non solo in termini di gusto, esso riduce le infiammazioni e la produzione di muco, tipico delle malattie da raffreddamento, combatte influenza e attenua i sintomi del raffreddore, ha effetto decongestionante, grazie al vapore, sulle vie respiratorie, è ideale per le persone in ...

Sale caldo : il Rimedio naturale contro cervicalgie e affezioni respiratorie : Il Sale caldo, ritenuto da molti erronamente n semplice rimedio della nonna, è in realtà un prodigioso rimedio naturale contro cervicalgie, dolori muscolari, reumatismi, torcicollo, oltre ad essere consigliato nei casi di sciatalgie, dolori mesturali, sinusiti, mal di denti o mal di testa, mal d’orecchio, bronchiti e catarro, emanando un calore consistente, duraturo ma soprattutto asciutto che aiuta a togliere l’umidità della zona dolorante. ...

Rimedi naturali per curare i mali - incontro con il dottor Merciadri : Appuntamento sui Rimedi naturali giovedì (16 novembre) organizzato dall'associazione Armonia Verde e Accademia della Zuppa lucchese di magro . Alle 21 nel la sala della Croce Verde di Ponte a Moriano ...

Shiatsu - Rimedio contro emicrania : Lo Shiatsu per combattere l'emicrania. I dati pubblicati su Neurological Sciences di uno studio durato tre anni.

L assessore di centrosinistra di Orvieto 'Contro i Rom non sono serviti neanche i Rimedi di zio Adolf' : ROMA - Sul suo profilo Facebook si presenta dicendo 'Se stai sui maroni a certe persone significa che stai facendo qualcosa di buono', frase che ricorda il 'molti nemici, molto onore' di Mussolini, ma ...

Salute : lo shiatsu un Rimedio alternativo contro l’emicrania : Dai primi dati a disposizione del Comitato etico dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma (Università “Sapienza”), è emerso che la medicina alternativa complementare, come lo shiatsu, può rappresentare un trattamento adeguato senza effetti collaterali contro l’emicrania. Per tre anni si è portato avanti uno studio pilota randomizzato per testare l’efficacia e la sicurezza della combinazione di shiatsu e trattamento ...