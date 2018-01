Rifiuti Roma | Buschini Pd | sbigottito da dichiarazioni M5s

Capodanno - a Roma raccolte oltre 60 tonnellate di Rifiuti - : Per la notte di San Silvestro, l'Ama ha schierato più di 130 operatori e circa 90 mezzi nelle zone della Capitale in cui si sono svolti concerti ed eventi per festeggiare l'arrivo del nuovo anno

Rifiuti - l’Emilia Romagna brucerà quelli di Roma. Ma quella dei Cinquestelle sarà una sfida : Ha di nuovo fatto il giro dei media la questione dei Rifiuti a Roma, ma le partigianerie politiche e le semplificazioni mediatiche producono effetti distorcenti. Come se il problema fosse quello di bruciare o no nell’inceneritore di Parma ex 5 stelle i Rifiuti di Roma 5 stelle. Come se Raggi dovesse chiederlo a Federico Pizzarotti, con tanto di variazioni se per telefono, per iscritto o di persona. In realtà in questi casi sono le Regioni ...

Capodanno - Ama : a Roma raccolte oltre 100 tonnellate di Rifiuti : oltre 60 le tonnellate di rifiuti raccolte nelle piazze e nelle strade di Roma interessate dalle manifestazioni organizzate per festeggiare l’arrivo del 2018. Per la notte di San Silvestro, spiega Ama in una nota, la municipalizzata ha messo in campo una speciale task-force composta da oltre 130 operatori e circa 90 mezzi (bilici, compattatori, autobotti, officine mobili, lava-strade, macchine vuota-cassonetti, spazzatrici, furgoncini per ...

Rifiuti Roma - Vignaroli : non l'Emilia ma è M5s che salva la città : Roma, 31 dic. (askanews) 'Leggiamo ricostruzioni fantasiose secondo cui addirittura il governatore dell'Emilia Romagna starebbe salvando Roma. Ebbene l'Emilia non ci fa una cortesia ma si è offerta di ...

Rifiuti : l’Emilia salva Roma : “Quantità limitate e prestabilite, tassativamente non superabili e non reiterabili, inferiori rispetto ad analoghi interventi passati, e per un periodo limitato, poco più di 40 giorni effettivi. Per solidarietà istituzionale e senso di responsabilità verso i cittadini e la collettività Romana e per l’immagine del Paese a livello internazionale, visto che si parla della Capitale del Paese. La Regione Emilia-Romagna ha deciso di accogliere ...

Rifiuti Roma - Renzi : bene Bonaccini - governare è essere capaci : Roma, 30 dic. (askanews) 'Trovo doveroso dire grazie al Presidente @sBonaccini e all'Emilia Romagna per il senso di responsabilità mostrato sulla vicenda Rifiuti. Se Roma non va in crisi è merito dell'...

Rifiuti - l'Emilia Romagna salva Roma. Galletti : "Scongiurata crisi - ora soluzioni" : Roma, 30 dicembre 2017 - l'Emilia Romagna salva Roma, accogliendo la richiesta d'aiuto sui Rifiuti . "Smaltimento di piccole quantità prestabilite, per un periodo limitato e tassativamente non ...

