Rifiuti | Pizzarotti e il consiglio non richiesto a Virginia Raggi | “Sia più tranquilla

I Rifiuti di Roma verso Parma : veleni e polemiche tra l'ex M5s Pizzarotti e la Raggi : 'Chi è più inefficiente chiede sostegno a chi è efficiente', attacca il sindaco parmense. 'Io le cose le dico in faccia, non attraverso la stampa', replica piccata la prima cittadina della Capitale -

Caso Rifiuti a Roma - attrito Raggi-Pizzarotti : Io sento su di me, sulla mia giunta e sui consiglieri tutta la responsabilità di mettere in atto una politica sociale che deve tenere conto delle diverse necessità, dei disagi e delle urgenze sociali.

Rifiuti - scontro a distanza fra Virginia Raggi e il sindaco di Parma Pizzarotti : 'Se ho qualcosa da dire io lo dico in faccia' : Io sento su di me, sulla mia giunta e sui consiglieri tutta la responsabilità di mettere in atto una politica sociale che deve tenere conto delle diverse necessità, dei disagi e delle urgenze sociali.

Rifiuti - lite a distanza tra la Raggi e Pizzarotti : "Le cose le dico in faccia" : Botta e risposta a distanza tra Virginia Raggi e Federico Pizzarotti , rispettiamente sindaco di Roma e di Parma. La grillina ha risposto infastidita a Pizzarotti che, il giorno prima, aveva ...

Virginia Raggi - la risposta piccata a Federico Pizzarotti sui Rifiuti di Roma : 'Io parlo in faccia' : Finiscono a buste dell'immondizia in faccia Virginia Raggi e Federico . La polemica sull'emergenza rifiuti del Comune di Roma non si ferma neanche a Natale, dopo la stoccata dell'ex grillino sindaco ...

Rifiuti - lite a distanza tra la Raggi e Pizzarotti : Le cose le dico in faccia : Botta e risposta a distanza tra Virginia Raggi e Federico Pizzarotti, rispettiamente sindaco di Roma e di Parma.La grillina ha risposto infastidita a Pizzarotti che, il giorno prima, aveva commentato la richiesta della Regione Lazio di smaltire 350 tonnellate al giorno di Rifiuti indifferenziati negli inceneritori dell'Emilia Romagna."Chi è più inefficiente chiede sostegno a chi è efficiente, ma questo è un alibi che non deve ...

Rifiuti - Raggi a Pizzarotti : «Io le cose le dico in faccia non tramite i giornali» video : Virginia Raggi replica all’ex grillino, sindaco di Parma, Pizzarotti che aveva tacciato la prima cittadina di Roma di «inefficienza»

Rifiuti - polemica tra Virginia Raggi e sindaco di Parma Pizzarotti : "Io le cose le dico in faccia" : Il sindaco di Parma sabato aveva dichiarato che si sarebbe aspettato una telefonata dalla prima cittadina della Capitale

Pizzarotti : "Rifiuti Roma a Parma? Chi è inefficiente chiede sostegno" : La politica -conclude Pizzarotti- deve tornare ad essere il luogo dove il realizzabile viene pianificato, e non la terra delle promesse, solo così potremo riavvicinare i cittadini alla cosa pubblica".

Pizzarotti accusa Raggi : Rifiuti a Parma? Se si è inefficienti... : "Sicuramente chiederemo a Parma: il suo impianto è il più moderno e tecnologico". L'aveva messa giù così Virginia Raggi, spiegando come Roma fosse pronta a bussare alla porta di Pizzarotti per risolvere l'annoso problema dei Rifiuti che la Capitale da sola non sembra in grado di gestire."Lì la differenziata è arrivata a quota 74%", rilevata il sindaco a Cinque Stelle, sottolinendo comunque come ...

Rifiuti da Roma - Pizzarotti : inefficienti chiedono sostegno : Roma, 23 dic. (askanews) 'Leggo che Roma, in emergenza Rifiuti, chiede all'Emilia Romagna di smaltirli durante il periodo delle feste natalizie, e che l'Emilia Romagna intende chiederlo a Parma. In ...

Rifiuti - Roma chiede aiuto all’Emilia-Romagna che valuta inceneritore Parma. Pizzarotti : ‘Inefficienti ci chiedono aiuto’ : “Cara Emilia-Romagna, siamo in emergenza: aiutateci”. Mentre nella Capitale si continua a parlare di “semplice paracadute”, la Regione Lazio – su richiesta del Comune di Roma e della sua municipalizzata Ama Spa – ha scritto alla Giunta regionale emiliano-Romagnola guidata dal dem Stefano Bonaccini perché accolga una parte dei Rifiuti indifferenziati in eccedenza dalla raccolta nella città di Roma durante le festività natalizie. E per uno strano ...

Rifiuti da Roma a Parma ? Pizzarotti : "Chi è inefficiente chiede sostegno..." : "Non ci sottraiamo al senso di responsabilità istituzionale ma avrei gradito una telefonata da Raggi"