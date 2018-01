Riciclo creativo | come realizzare calze della Befana a costo zero

Riciclo creativo : Ecco come riciclare la cenere del caminetto! – parte 2 : Cari lettori, bentornati alla seconda parte dell’articolo dedicato al Riciclo creativo. Di seguito vi suggerisco altre idee per riciclare la cenere del caminetto. Buona lettura! La cenere di caminetto può essere utilizzata come: Sapone naturale: Un rimedio che già i nostri nonni conoscevano bene, è quello di realizzare delle saponette con cenere setacciata, acqua e olio di oliva. Occorrono: 100ml di lisciva 200 ml di olio vegetale Aromi ...

Riciclo creativo : Ecco come riciclare la cenere del caminetto! – prima parte : Cari lettori, oggi vi propongo alcune idee per un Riciclo creativo che potranno esservi utili durante il freddo inverno. In particolare vi presento alcune idee per riciclare la cenere del caminetto. Buona lettura! La cenere di caminetto può essere utilizzata per: Preparare la lisciva: Il procedimento è semplice anche se un po’ laborioso. come ingredienti sono sufficienti cenere del caminetto, badando che sia solo cenere di legna e non di ...

