Resident Evil 7 La Fine di Zoe Recensione | chi non muore si rivede

Resident Evil 7 : End of Zoe - recensione : La famiglia Baker è pazza, fuori di testa e dedita al cannibalismo... ma questo lo sapevate già. Quello che forse non sapevate è che papà Jack ha un fratello con cui ha litigato. Un fratello che ha deciso di abbandonare la famiglia e di strasferirsi in una putrida e pericolosa palude. Si chiama Joe, è grande e grosso, ha una folta barba bianca ma non è tenero come Babbo Natale. Ha dei muscoli possenti, costruiti durante gli anni passati ...

Resident Evil 7 Nessun Eroe Recensione : poco survival - troppo FPS : L'uscita di Resident Evil 7 ha sostanzialmente aperto l'annata videoludica del 2017, proponendo ai giocatori, e soprattutto a tutti gli appassionati del genere horror, un'esperienza ludica assolutamente gradevole, sebbene non siano mancate le polemiche provenienti soprattutto dalla frangia di aficionados più spinti. Se infatti già il passaggio alla terza persona di Resident Evil 4 non fece saltare questi ultimi di gioia, il tuffo nella visuale ...

Resident Evil Revelations per Switch dà il meglio se giocato in modalità portatile - analisi comparativa : Porting per Switch di titoli già esistenti su altre piattaforme? Li accettiamo volentieri se il gioco è buono e la qualità del porting è di buon livello. La collection di Resident Evil rilasciata recentemente da Capcom è allora un'interessante scelta per una conversione, visto che offre la combo di un porting migliorato di Revelations 1 (che ricordiamo debuttò su 3DS) e del suo sequel, realizzato per girare sulle console current-gen. Quindi la ...

Capcom conferma : il remake di Resident Evil 2 è ancora in sviluppo : Il remake dello storico Resident Evil 2 è ancora in sviluppo e Capcom ha tranquillizzato i tantissimi fan, in trepidante attesa della nuova versione del gioco, affermando che i lavori stanno procedendo secondo la tabella di marcia prefissata dal team.Le ultime notizie sul titolo risalgono al mese di giugno di quest'anno, quando il producer Hiroyuki Kobayashi confermò che presto avremmo potuto mettere le mani sul remake di Resident Evil 2. In ...

Resident Evil 7 – Not a Hero e End of Zoe : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo avervi parlato di Resident Evil 7 con la nostra Recensione, su gentile concessione di Capcom, quest’oggi, vogliamo condividere con voi le nostre impressioni su Not a Hero e End of Zoe, i DLC inclusi nella Gold Edition del gioco, recentemente commercializzata su PC, PS4 e Xbox One. Resident Evil 7 – Not a Hero Recensione Dopo aver portato a termine l’avventura principale, abbiamo assistito all’entrata in scena ...

Resident Evil 7 : Not a Hero - recensione : Resident Evil 7 è uno dei tre migliori giochi dell'anno, almeno per chi vi sta scrivendo in questo momento. Con questo capitolo Capcom è riuscita a rivoluzionare una saga che stava lentamente ammuffendo, infilando nell'avventura di Ethan Winters tutti gli elementi che avevano reso celebri i primi episodi. Come se non bastasse, è stata in grado di regalarci un'esperienza horror mai provata fino ad ora grazie al supporto VR. Potete dire quello che ...

Resident Evil 7 : Biohazard Gold Edition e DLC Not a Hero e End of Zoe da oggi disponibili : Capcom è lieta di annunciare che a partire da oggi, è disponibile sia la Gold Edition di Resident Evil 7 che i DLC Not a Hero e End of Zoe su PS4, PC e Xbox One. Resident Evil 7: La Gold Edition disponibile da oggi Nella Gold Edition, i giocatori troveranno sia il gioco base che i DLC Banned Footage Vol. 1 e Banned Footage Vol. 2, oltre all’ultimo DLC uscito oggi, End of Zoe. Not a Hero è ...

Resident Evil 7 Gold Edition si mostra nel trailer di lancio : Ottime notizie per tutti coloro che erano in attesa della versione definitiva dell'apprezzato Resident Evil 7 di Capcom, infatti da oggi, 12 dicembre, viene resa disponibile la Gold Edition, la quale include tutti i pacchetti DLC rilasciati.Resident Evil 7 Gold Edition è una versione del gioco che saprà soddisfare soprattutto coloro che ancora non si sono avventurati nel gioco di Capcom e, inoltre, l'edizione consentirà di vivere l'esperienza ...

Resident Evil 7 - svelato finalmente perché Chris Redfield è così diverso : Chi ha finito Resident Evil 7 lo sa: alla fine del gioco, nella schermata di annuncio del DLC "Not a Hero", viene presentata un'immagine che ritrae Chris Redfield, un personaggio storico della saga e molto amato dai videogiocatori: C'è solo un piccolo problema: nessuno l'ha riconosciuto, quello nn sembra proprio Chris, almeno non è come tutti se lo ricordano. Soprattutto da Resident Evil 5 in poi, Capcom ha mostrato un Chris ultra palestrato, ...

Gli Amiibo di Resident Evil? Capcom ci aveva pensato e l'interesse rimane : Quando pensi agli Amiibo (le statuine proposte da Nintendo spesso legate a contenuti e feature particolari da sfruttare in-game) Resident Evil non è di certo il primo gioco che ti viene in mente ma l'idea in realtà era piuttosto popolare tra le fila di Capcom.In un'intervista pubblicata da Famitsu e riportata da Nintendo Everything apprendiamo che Capcom stava riflettendo sulla possibilità di proporre degli Amiibo in vista dell'uscita di ...

Koji Oda : la serie di Resident Evil era originariamente in sviluppo per SNES : Tra le serie videoludiche che ha appassionato di più i fan non si può non menzionare quella di Resident Evil, la famosissima saga horror arrivata ormai a Resident Evil 7, un titolo che è riuscito a riprendere quegli elementi horror che sembravano perduti dopo gli ultimi capitoli votati maggiormente all'action.Resident Evil ha sicuramente ispirato il genere horror e sono parecchi i giochi che devono molto alla serie che ha visto i suoi anni ...

Resident Evil Revelations per Switch : un video ci mostra come usare i Joy-Con : Resident Evil Revelations è da poco sbarcato su Nintendo Switch insieme a Resident Evil Revelations 2, dei due giochi ne abbiamo ampiamente parlato nella nostra recensione e ora, grazie a un nuovo video, possiamo dare un'occhiata a una delle caratteristiche esclusive della versione per l'ibrida di Nintendo.Il video, riportato da GoNintendo, ci permette di vedere l'uso dei Joy-Con in Resident Evil Revelations, una feature che consente di ...

Resident Evil Revelations 2 per Switch : uno sguardo ai primi 40 minuti di gioco : Nintendo Switch ha recentemente arricchito il suo ottimo catalogo di giochi aggiungendo i due apprezzati Resident Evil Revelations e Resident Evil Revelations 2, i titoli horror della celebre serie di Capcom già recensiti sulle pagine di Eurogamer.it.I due giochi sono arrivati su Switch in un unico pacchetto poco tempo fa e, grazie alla segnalazione di GoNintendo, ora possiamo dare uno sguardo approfondito ai primi 40 minuti di Resident Evil ...

Resident Evil Revelations 1 e 2 (Switch) - recensione : Il cerchio si chiude. Resident Evil Revelations ha esordito quasi sei anni fa su 3DS, è passato su ben due generazioni di console Sony/Microsoft (per non parlare di PC, Wii U) e finisce ora il suo tour su Nintendo Switch. Non si può certo dire che Capcom non abbia sfruttato al massimo questa serie parallela ma c'è ancora una flebile speranza di vederlo anche su smartphone, smartwatch e probabilmente su Dolce Forno Harbert.Scherzi a parte, se già ...