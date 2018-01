: Renzi in bianco anche sulle piste - AdrMontanaro : Renzi in bianco anche sulle piste - SilvioSanSiro : Renzi in bianco anche sulle piste - Barbara_Goi : RT @vittoriozucconi: DiMaio è l'ultima versione della politica come marketing inventata da Publitalia per Berlusconi nel '92, ripresa da Re… - AntonioOpallo61 : RT @vittoriozucconi: DiMaio è l'ultima versione della politica come marketing inventata da Publitalia per Berlusconi nel '92, ripresa da Re… - alecosimetti : RT @vittoriozucconi: DiMaio è l'ultima versione della politica come marketing inventata da Publitalia per Berlusconi nel '92, ripresa da Re… -

(Di martedì 2 gennaio 2018) Il segretario del Pd, Matteo, cinguetta presto. «Stamattina alzati presto per andare a sciare. Ma nevica alla grande, tutti a letto di nuovo. Primo giorno dell'anno imbiancato, bellissimo. Auguri, viva il #2018».E posta su Twitter una cartolina dell'Alpe di Siusi innevata. È iniziato così il 2018 dell'ex premier, scatenando la rabbia dei terremotati di Amatrice: «qui tanta neve e non possiamo sciare», hanno risposto postando una immagine delle tende ricoperte di neve. Vigilia di CapodannoDolomiti, in Alto Adige, per Matteo che ha portato la moglie Agnese e i figli a trascorrere le vacanze in montagna.ha pranzato al rifugio Zallinger, a 2.054 metri, nella zona di Saltria. Come racconta all'Agi la proprietaria del rifugio Zallinger, Luisa Schenk: «ha mangiato i caserecci con funghi e ...