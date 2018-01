Renzi | il disastro di inizio anno | lo molla la Bonino | il Pd a picco nei collegi

Regionali in Sicila - il disastro Pd. Retroscena Renzi : 'Abbiamo perso - ora tocca ai bersaniani' : Resta il fatto che in politica il mal comune non è mezzo gaudio e il Pd si ritroverà costretto ad allearsi con qualcuno. Ora, è l'idea d Renzi, la palla passerà ai bersaniani: devono essere loro a ...