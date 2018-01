Reddito di inclusione | boom di domande in Sicilia

Inps - in un mese 75mila domande per Reddito Inclusione : Sono 75.885 le domande di Reddito di Inclusione pervenute all'Inps nel periodo fra il primo dicembre 2017 e il 2 gennaio 2018. Lo comunica l'istituto, aggiungendo che le regioni da cui sono state ...

REI 2018/ La nebbia sul futuro del Reddito di inclusione : Dal 1° gennaio si potrà richiedere il Reddito di inclusione, misura studiata per contrastare la povertà. ANDREA LAGRAVINESE.

Reddito di inclusione - 2800 domande in 8 giorni a Milano | Majorino : "Scelta significativa" : L'assessore alle Politiche sociali milanesi, Majiorino, a Tgcom24: “E’ una scelta molto importante voluta dal governo Gentiloni per colmare un gap"

Reddito DI INCLUSIONE : MIRABELLI (PD) - PROVVEDIMENTO STORICO CHE QUALIFICA LA LEGISLATURA : ... nei 18 mesi in cui verrà percepito l'aiuto, per quelle persone si attivino meccanismi che cerchino di metterle nel mondo del lavoro e, quindi, consentire a quelle famiglie di uscire da una ...

Regione Lazio - Reddito di inclusione ?Riesco? - Zingaretti : «Ogni mese 600 euro per 5mila giovani dai 18 ai 29 anni» Ecco come spenderli : Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il vicepresidente, Massimiliano Smeriglio, hanno presentato oggi nella sede istituzionale sulla Cristoforo Colombo, Riesco, il reddito di...

Il Reddito di inclusione? Finirà a 600mila stranieri : A certificare il dato che in molti si attendevano è stato il Rapporto sulla Politica di Bilancio 2018 appena pubblicato dall'Ufficio parlamentare di Bilancio (Upb). L'ente guidato da Giuseppe Pisauro ...

Reddito di Inclusione - al via le domande : come funziona : Dal 1° dicembre scorso le famiglie italiane in difficoltà economica possono inviare la domanda per richiedere il Reddito di Inclusione. Dal 1° Gennaio 2018 sarà erogato ad una platea di circa 500mila famiglie. Ricapitoliamo come funziona, a chi spetta e come è possibile richiederlo. Cos’è il Reddito di Inclusione? Il Reddito di Inclusione è una misura messa in atto dal Governo per i nuclei familiari in difficoltà economica e consiste in un ...

Reddito inclusione - Caf e comuni in tilt - ecco tutti i requisiti per percepirlo Video : La poverta' e le situazioni di disagio in Italia sono sempre in numero molto alto. Lo dimostra il fatto che i Caf ed i comuni, cioè gli organismi a cui i cittadini si rivolgono per le domande del nuovo #Reddito di Inclusione, dai dati sembra siano stati letteralmente presi d’assalto. Il Rei che è la nuova misura di sostegno al Reddito per le famiglie italiane sta riscuotendo molto successo, ma dalle segnalazioni dei Caf sembra che molti soggetti ...