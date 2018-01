: Record di oggettistica estratta dagli organi genitali negli Usa - ChiaraBezzo : Record di oggettistica estratta dagli organi genitali negli Usa -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 2 gennaio 2018) L'America da sempre è considerata dall'Europa il paese delle possibilità, da cui trarre esempio per attualizzarsi. Viviamo costantemente in bilico tra il desiderio di mantenere le nostre tradizioni e quello di copiare le novità d'oltreoceano in cui tutto sembra più bello, più moderno, più grande. Il sogno americano, oggi come ieri, continua a essere presenteeuropei soprattutto tra i giovani. Oggi parliamo tutti inglese, siamo sempre di corsa come i neworkesi e ci alimentiamo nei fast food. Ascoltiamo musica americana. Tutto ciò che è a stelle e strisce sembra maestoso. L'America, si distingue dall'Europa anche per alcune stranezze che sicuramente accadono anche nel vecchio continente, ma forse in misura minore o meno nota. L'America si aggiudica un assurdoGli Stati Uniti nell'anno 2017 hanno raggiunto unassurdo. Il primato consiste nel maggior numero di estrazioni ...