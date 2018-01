Real Madrid | Ronaldo ' Io bendetto dal talento | ma quanto lavoro dietro'

Calciomercato - svelato il piano del Real Madrid per arrivare a Kane : super offerta con contropartita per il Tottenham : Gareth Bale e soldi in cambio di Harry Kane. Secondo il “Daily Star” potrebbe essere questo il piano del Real Madrid per arrivare all’attaccante degli Spurs. Il club spagnolo sarebbe disponibile a spendere fino al 150 milioni di sterline (170 milioni di euro) per garantirsi a gennaio l’attaccante inglese e sarebbe disponibile a mettere sul tavolo Bale per ridurre il valore dell’operazione. Anche Jose’ ...

Clamoroso Real Madrid - pronta un’offerta shock per Hazard : il Chelsea vacilla : Il mercato di gennaio è pronto ad aprire i battenti. Il Real Madrid è intenzionato a mettere a segno un colpo importante per potenziare ulteriormente la rosa a disposizione di Zidane. In particolare i ‘Blancos’ da tempo hanno messo nel mirino Eden Hazard. Il club di Florentino Perez, secondo quanto riportato dal ‘Sun’, starebbe preparando un’offerta shock da 120 milioni di sterline, circa 135 milioni di euro, per ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Coutinho vicino al Barca - United su Dybala - la Juve vuole Emre Can - il Real Madrid tenta Hazard : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

Calciomercato - dall'Inghilterra : 'Il Real Madrid ha pronti 135 milioni per Hazard' : TORINO - Centotrentacinque milioni di euro per portare Eden Hazard al Real Madrid : è l'offerta che Florentino Perez sta mettendo a punto, secondo i principali tabloid britannici, dopo che il padre ...

Dall'Inghilterra : 'Il Real Madrid prepara un'offerta da 135 milioni per Hazard' : ROMA - Centotrentacinque milioni di euro per strappare Edin Hazard al Chelsea : è l'offerta che il Real Madrid sta mettendo a punto, secondo il 'Sun', dopo che il padre dell'attaccante belga nei ...

Real Madrid - giallo Benzema : si è fatto male in vacanza! : Benzema non fa dormire sonni tranquilli al Real Madrid e sopratutto al suo tecnico Zinedine Zidane che dovrà fare a meno di lui per 2-3 settimane “Gli accertamenti medici Realizzati al nostro giocatore Karim Benzema dallo staff sanitario hanno evidenziato la presenza di una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. In attesa di ulteriori evoluzioni”. Questo il comunicato del Real Madrid nel quale viene svelato il ...

Real Madrid, Kane il sogno per l'attacco: proposto Bale Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CALCIOMERCATO Real Madrid, Kane- Il Real Madrid, nella prossima sessione di calciomercato, proverà ad acquistare una punta di livello mondiale. L'obiettivo numero uno dei blancos è rappresentato da Harry Kane: il bomber inglese è in cima alla lista dei

Calciomercato - dalla Spagna : 'Icardi tra i 6 nuovi galattici per il Real Madrid' : Kane , miglior marcatore del mondo nell'anno solare con 56 reti, ha 24 anni e un fiuto del gol come pochi, anche se ieri l'allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha chiuso la porta all'...

Icardi e altre quattro stelle nel mirino del Real Madrid : Kane, miglior marcatore del mondo nell'anno solare con 56 reti, ha 24 anni e un fiuto del gol come pochi, anche se ieri l'allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha chiuso la porta all'...

Real Madrid, dalla Spagna: Florentino Perez su Icardi e l'Inter fissa il prezzo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CALCIOMERCATO ESTERO, Real Madrid- L'Inter, nel pomeriggio, ha pareggiato per 0 a 0 con la Lazio. I nerazzurri, dopo un grandissimo inizio di stagione, non hanno raccolto la vittoria nelle ultime tre giornate di campionato. Ancora una