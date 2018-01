Rai | un 2017 da incubo | persi 400mila spettatori

Ascolti Tv : 2017 tragico per la Rai Pesano i flop di Parodi e Fazio Bilancio in pesante passivo. L'analisi : Bilancio in passivo per gli Ascolti di Mamma Rai. Meno spettatori del 2016 e dito puntato su Domenica In, che Tempo che fa e la gestione di Mario Orfeo Segui su affaritaliani.it

Tristano & Isotta/ Il film con James Franco in onda su Rai 3 a partire dalle ore 21.15 (oggi - 2 gennaio 2017) : Tristano & Isotta, il film in onda su Rai Tre a partire dalle ore 21.15. Diretto da Kevin Reynolds nel cast ci sono James Franco, Sophia Myies, Rufus Sewell e David O'Hara.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 09:08:00 GMT)

IL CIGNO NERO/ Su Rai 4 il film con Natalie Portman e Mila Kunis (oggi - 1 gennaio 2017) : Il CIGNO NERO, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 1 gennaio 2017. Nel cast: Natalie Portman, Mila Kunis e Vincent Cassel, alla regia Darren Aronofsky. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 10:32:00 GMT)

Programmi TV di stasera - sabato 30 dicembre 2017. Su Rai1 Il Ragazzo Invisibile : Ludovico Girardello in Il Ragazzo Invisibile (Foto di Claudio Iannone) Rai1, ore 21.25: Il Ragazzo Invisibile – 1 ^Tv Film di Gabriele Salvatores del 2014, con Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ksenia Rappoport, Ludovico Girardello. Prodotto in Italia/Francia. Durata: 100 minuti. Trama: Michele è un bambino di tredici anni come tanti altri. La vita di Michele procede nelle più assoluta routine: vive in una tranquilla città di mare con ...

Red Dragon/ Info streaming e tRailer del film su Iris con Anthony Hopkins e Ralph Fiennes (31 dicembre 2017) : Red Dragon, in onda questa sera su Iris in prima serata, è il prequel del thriller "Il silenzio degli innocenti". Nel cast Anthony Hopkins e Ralph Fiennes.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 20:15:00 GMT)

Il discorso del re/ Info streaming e tRailer del film su Rete 4 con Colin Firth (31 dicembre 2017) : Il discorso del re, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 31 dicembre 2017. Nel cast: Colin Firth e Geoffrey Rush, alla regia Tom Hooper. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 20:13:00 GMT)

Sissi - Destino di un'imperatrice/ Info streaming del film su Rai Movie con Romy Schneider (31 dicembre 2017) : Sissi - Destino di un'imperatrice, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 31 dicembre 2017. Nel cast: Romy Schneider e Karlheinz Böhm, alla regia Ernst Marischka. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 20:05:00 GMT)

UPDISE DOWN/ Info streaming e tRailer del film con Kirsten Dunst in onda su Rai 4 ( 31 dicembre 2017) : Upside DOWN, il film fantastico in onda su Rai 4 a partire dalle ore 21.00. Scritto e diretto da Juan Solanas, nel cast ci sono Kirsten Dunst, Jum Sturgess e Timothy Spall. (31 dicembre)(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 20:04:00 GMT)

ALL'INSEGUIMENTO DELLA PIETRA VERDE / Info streaming del film su Rai 3 con Michael Douglas (31 dicembre 2017) : ALL'INSEGUIMENTO DELLA PIETRA VERDE, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 31 dicembre 2017. Nel cast: Michael Douglas e Kathleen Turner, alla regia Robert Zemeckis. (Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 20:01:00 GMT)

Gli Aristogatti / Info streaming e tRailer del film d'animazione su Rai2 della Walt Disney (31 dicembre 2017) : Questa sera, su Rai Due, andrà in onda in prima serata "Gli Aristogatti" il celebre film d'animazione prodotto nel 1970 dalla Walt Disney. Trama, cast e curiosità sulla pellicola.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 19:57:00 GMT)

All'inseguimento della pietra verde / Su Rai 3 il film con Michael Douglas : le curiosità (31 dicembre 2017) : All'inseguimento della pietra verde, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 31 dicembre 2017. Nel cast: Michael Douglas e Kathleen Turner, alla regia Robert Zemeckis. (Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 17:19:00 GMT)

Top di gamma 2017 a confronto in un battery dRain test video : XEETECHCARE posta un battery drain test di fine anno fra i top di gamma del 2017: Razer Phone, Apple iPhone X, Samsung Galaxy Note 8, OnePlus 5T, Google Pixel 2 XL, LG V30 e Samsung Galaxy S8 Plus L'articolo Top di gamma 2017 a confronto in un battery drain test video è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

INCIDENTE STRADALE/ Posada - finiscono contro guard Rail : 3 ragazzi feriti (oggi - 31 dicembre 2017) : INCIDENTE STRADALE: le ultime notizie di oggi, 31 dicembre 2017, e gli aggiornamenti. Posada, finiscono contro guard rail: 3 ragazzi feriti. Rapallo, centauro in codice rosso(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 11:02:00 GMT)

Programmi TV di stasera - sabato 30 dicembre 2017. Su Rai1 Il Ragazzo Invisibile : Ludovico Girardello in Il Ragazzo Invisibile (Foto di Claudio Iannone) Rai1, ore 21.25: Il Ragazzo Invisibile – 1 ^Tv Film di Gabriele Salvatores del 2014, con Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ksenia Rappoport, Ludovico Girardello. Prodotto in Italia/Francia. Durata: 100 minuti. Trama: Michele è un bambino di tredici anni come tanti altri. La vita di Michele procede nelle più assoluta routine: vive in una tranquilla città di mare con ...