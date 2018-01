: "Troppo giovane per essere bigotta". Sul Washington Post l'attacco di un rabbino Usa contro la star del pop neozela… - JackSegantini : "Troppo giovane per essere bigotta". Sul Washington Post l'attacco di un rabbino Usa contro la star del pop neozela… -

e la Nuova Zelanda ignorano la Siria per attaccare Israele":è la pubblicità acquistata sul Washington Post dalamericano Shmuley Boteach per criticare la decisione della 21enne cantautrice neozelandese di annullare la tappa del suo tour a Tel Aviv dopo che Trump ha riconosciuto Gerusalemme capitale di Israele. "si è unita al boicottaggio globale anti semita contro Israele ma si esibirà in Russia nonostante il sostegno di Putin al genocidio di Assad in Siria", si legge nel quotidiano.(Di martedì 2 gennaio 2018)