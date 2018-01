: Quelle performance di oggi brutta copia degli anni '70 - AdrMontanaro : Quelle performance di oggi brutta copia degli anni '70 - Ale_De_Chirico : Quelle performance di oggi brutta copia degli anni '70 - gvcciboi : mi sto riguardando tutte le performance anche quelle che mi sono persa e partiamo dal fatto che i bts sono i più ex… - littleflowerhaz : le performance di Little Things saranno sempre quelle che mi faranno morire dentro. - Ornelilac : RT @xheartpoisonx: La performance di blood, sweat and tears è una di quelle che non mi stancherò mai di guardare -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 2 gennaio 2018) In un momento in cui gli osservatori denunciano la persistenza della tradizione mimetico rappresentativa a svantaggio della performatività, tesa alla ricerca di situazioni estreme e della complementarietà delle arti con la materialità del gesto, è giusto chiedersi il perché. Chi come me ha vissuto le esperienze della rivoluzione teatraleSettanta, che è stato testimone di come lo spazio teatrale sia stato considerato un luogo permanente di sperimentazione, vive le esperienze performative dicome un ricalco meno coinvolgente di quello che Schechner aveva teorizzato in quegli, specie quando sosteneva la necessità di confrontarsi col teatro orientale e di creare una dialettica tra passato e presente.Indossando le vesti dell'antropologo, egli ebbe modo di conoscere il teatro indonesiano, quello del No giapponese, la danza balinese e di indagare l' ...