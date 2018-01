: "La rivoluzione del calcio italiano, il Sarrismo" Fuori dalla Champions League ai gironi Fuori dalla Coppa Italia… - SimoneLazzari97 : "La rivoluzione del calcio italiano, il Sarrismo" Fuori dalla Champions League ai gironi Fuori dalla Coppa Italia… - elena300467 : RT @rtl1025: Successo dell’@Atalanta_BC contro il Napoli ai Quarti di Coppa Italia #NapoliAtalanta - NotizieIN : Quarti Coppa Italia:Napoli-Atalanta 1-2 - BernyZb : RT @rtl1025: Successo dell’@Atalanta_BC contro il Napoli ai Quarti di Coppa Italia #NapoliAtalanta -

Impresa dell'al San Paolo: gli orobici superano il(1-2) nel quarto die aspettano in semifinale chi vince tra Juve e Toro. Bergamaschi compatti con un pressing puntuale.Sarri sfodera un robusto turnover in avvio. Buon intervento di Berisha su Callejon (7'), poi si vede il buon piglio dell'. In apertura di ripresa (50') Castagne trova il varco giusto, Sarri inserisce i big Mertens e Insigne, ma incassa il raddoppio di Gomez (81'). Tardivo il gol di Mertens di testa (84'), è festa.(Di martedì 2 gennaio 2018)