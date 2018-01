Provincia di Teramo | il 2017 si chiude con un bilancio positivo

Provincia di Teramo - pronto piano neve con 117 mezzi spazzaneve e spargisale a disposizione : Teramo - Sono 117 in totale i mezzi impegnati per il piano neve; 63 sono quelli garantiti da ditte private già contrattualizzate. Sette le turbine a disposizione, 4 sono dell’ente e fra queste quella donata dalla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione e Pianella. Il territorio Provinciale è stato diviso in 24 comprensori e vede impegnati sia personale della Provincia che quello delle ditte private per una spesa complessiva ...

Maltempo - Provincia di Teramo : 117 mezzi per il ‘Piano neve’ : Il piano neve della Provincia di Teramo prende forma con 117 mezzi a disposizione di cui 63 garantiti da ditte private già contrattualizzate. Sette le turbine a disposizione, di cui 4 dell’ente: tra queste anche quella donata dalla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione e Pianella. A rendere noti i numeri del piano neve e’ la stessa Provincia, che sottolinea come il territorio Provinciale sia stato diviso in 24 comprensori e ...

Maltempo : ancora disagi per frane in Provincia di Teramo : Durante la notte scorsa e nella giornata odierna i vigili del fuoco del comando di Teramo hanno effettuato quasi 30 interventi, a seguito delle abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi. Oggi il tempo ha dato una tregua, ma sono continuati gli interventi per frane, scantinati allagati, pulizia di autorimesse e piazzali di aziende, sedi stradali e recupero di autoveicoli in panne. disagi in diversi comuni della provincia, in particolare nei ...