Provincia Cosenza | domani presentazione del libro La favola del piccolo Cisse

Castagna (Uil) : 2017 negativo per la Provincia di Cosenza : Un 2017 drammatico sul piano mondiale, per le tante guerre aperte nel mondo arabo e per gli attentati terroristici che continuano a colpire il mondo arabo e il mondo occidentale. Difficile ma ...

Provincia Cosenza - firmati contratti accoglienza migranti - : Politica dell' accoglienza e idee chiare su come integrare i tanti migranti . Questa mattina, nella sede della Provincia , il presidente Franco Iacucci ha firmato i contratti di accoglienza per i ...

Appalti Verdi : al via la tavola rotonda tra Provincia di Cosenza e Alessco : Il mondo delle imprese si prepara al cambio di mercato: quello relativo agli acquisti Verdi. E non sono sole in questa evoluzione tutta volta a favorire l'innovazione e la qualità di beni e servizi per ...