Pronto soccorso | ancora caos Viale | «Afflusso quasi da record | ma situazione gestita»

Genova - Pronto soccorso sotto stress. Disagi e attese negli ospedali cittadini : Ennesima giornata “calda” quella di San Silvestro. A causa della grande affluenza di pazienti si registrano problemi per mancanza di barelle e posti letto

Napoli - muore a 3 anni dopo essere stato dimesso dal Pronto soccorso : Napoli, 30 dicembre 2017 - Dramma a Napoli, dove un bambino di tre anni è morto poche oro dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale pediatrico 'Santobono Pausillipon', a seguito di ...

Bimbo di 3 anni dimesso dal Pronto soccorso - muore il giorno dopo per arresto cardiaco : Un bambino di tre anni è morto dopo essere giunto al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico «Santobono Pausillipon» di Napoli in arresto cardiaco....

Choc a Napoli - bimbo muore a 3 anni : arrivato ieri al Pronto soccorso - era stato dimesso dal Santobono : Morto a tre anni dopo essere stato trasportato stamattina dal 118 al Santobono di Napoli e giunto in arresto cardiaco all'osservazione del pronto soccorso. Il piccolo di Ercolano lamentava dolori ...

Napoli - dimesso dal Pronto soccorso : muore bimbo di 3 anni : Un bambino di 3 anni è morto questa mattina nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli , dove era giunto in arresto cardiaco. Il bimbo era stato portato ieri sera al pronto soccorso, ma era stato ...

Napoli - bimbo muore a 3 anni. Arrivato ieri al Pronto soccorso - era stato dimesso dal Santobono : Morto a tre anni dopo essere stato trasportato stamattina dal 118 al Santobono di Napoli e giunto in arresto cardiaco all?osservazione del pronto soccorso. Il piccolo dell'area Vesuviana...

Choc a Napoli - bimbo muore a 3 anni : arrivato ieri al Pronto soccorso - era stato dimesso dal Santobono : Morto a tre anni dopo essere stato trasportato stamattina dal 118 al Santobono di Napoli e giunto in arresto cardiaco all?osservazione del pronto soccorso. Il piccolo dell'area Vesuviana...

Spray al peperoncino spruzzato in discoteca durante la festa - i ragazzi finiscono al Pronto soccorso : Una festa nella notte alla discoteca 'Molo 5' di Marghera finisce con un intervento di polizia e Suem. La segnalazione al 113 era arrivata per un furto ai danni di uno dei giovani clienti della ...

Violento scontro frontale tra due auto in via Bolzano Tre persone ferite al Pronto soccorso - Foto : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Terremoto in Indonesia Scatta l'allarme tsunami View ...

Medicina - al 70% dei pazienti del Pronto soccorso non viene data la giusta priorità : ecco come un videogioco può migliorare l’euristica di un dottore : Secondo un esperimento condotto dall’University of Pittsburgh School of Medicine, giocare ad un videogioco che include un fittizio medico del pronto soccorso che tratta pazienti con gravi traumi è meglio della formazione tradizionale attraverso testi per preparare veri dottori a riconoscere i pazienti che hanno bisogno di livelli di cure più elevati. I risultati resistono nonostante i dottori assegnati al videogame si sono divertiti meno di ...

Ospedale di Vimercate - più accessi e attese lunghe : "Il Pronto soccorso è in difficoltà" : Dopo la lettera del sindaco di Agrate Brianza all'Ats, è il direttore sanitario a confermare che all'Ospedale di Vimercate c'è un problema: "Più accessi al pronto soccorso e attese più lunghe". Il ...

Pediatria : picco di bronchiolite a Roma - causa il 10% degli accessi al Pronto soccorso : Piccini con tosse, naso chiuso e raffreddore, ma non solo. Con i primi freddi, infatti, c’è un picco dei casi di bronchiolite a Roma. “Ormai rappresenta il 10% degli accessi al pronto soccorso pediatrico, che in questo periodo sono 180-200 al giorno. In pratica, vediamo 15-20 bambini con questa patologia al dì. Un picco che, se si rispetterà l’andamento dell’anno passato, andrà avanti fino a tutto gennaio“. Lo ...

7 oggetti che secondo i dottori del Pronto soccorso non dovreste tenere in casa : - Lo sapevate che la maggior parte degli interventi del pronto soccorso sono dovuti ad incidenti domestici? Quante raccomandazioni le nostre mamme ci fanno non appena stiamo per varcare la soglia di casa, senza sapere che i maggiori pericoli si nascondono proprio in li. Consultando i dottori e il personale medico di vari ospedali, è stata stilata una lista di tutti quegli oggetti pericolosi, per noi e per i bambini, tenuti in casa. 7 ...

Ospedale di Locri - il Pronto soccorso rimane senza medici : Nel turno di questa sera dalle 20.00 alle 8.00 in tutto l'Ospedale ci saranno, cosa che probabilmente sfugge al Direttore Sanitario, al massimo cinque medici in servizio che, secondo la scienza ...