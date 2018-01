' Presidente Mattarella | perché un giovane dovrebbe votare? I partiti non hanno fatto

Il discorso di fine anno di Mattarella : 'Continui l'impegno per la ricostruzione del Centro Italia dal terremoto' Il Presidente della ... : 'Vicinanza' a tutti coloro che vivono le festività in condizioni di disagio, 'per le conseguenze dei terremoti che hanno colpito larga parte dell'Italia centrale. Gli interventi per la ripresa e la ...

I giovani - il voto - il lavoro : il Presidente Mattarella guarda al futuro : ... il presidente del Consiglio dei ministri: "Fiducia nell'Italia che va verso le elezioni, richiamo alla memoria e alla visione del futuro, invito alla responsabilità della politica. Grazie presidente"...

IL MESSAGGIO DI CAPODANNO 2018 DEL Presidente DELLA REPUBBLICA MATTARELLA : ... Manifesti e locandine cinema LIMONE PIEMONTE(Cn): FRESCO E RIGENERANTE,Relax e sport,Offro appartamento vacanza, settimana da 280 Euro Tutti gli annunci Agenda D L M M G V S 31 01 02 03 04 05 06 07 ...

Discorso di Mattarella - il Presidente ricorda le vittime dell'alluvione di Livorno : Livorno, 31 dicembre 2017 - Cita anche l'alluvione di Livorno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo Discorso di fine anno rivolto agli italiani a reti unificate. In un passo del ...

Politica - Guarda al futuro il discorso di fine anno del Presidente Mattarella : 'L'autentica missione della Politica continua il presidente consiste, proprio, nella capacità di misurarsi con queste novità, guidando i processi di mutamento. Per rendere più giusta e sostenibile la ...

Da Renzi a Grillo - le reazioni al messaggio di Mattarella. E Gentiloni telefona al capo dello Stato 'Grazie - Presidente' : ... quindi dei nostri parlamentari e dei nostri portatori di beneficio alla nazione, i nostri portavoce, il blog beppeGrillo, ossia io, andrò a un pò in giro per il mondo con video, conferenze. Sono ...

DISCORSO MATTARELLA CAPODANNO 2018/ Messaggio fine anno diretta streaming video : Presidente - testo integrale : DISCORSO Sergio MATTARELLA in diretta streaming video, il Messaggio di fine anno oggi 31 dicembre 2017: la regia del Presidente della Repubblica verso le Elezioni 2018(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 21:15:00 GMT)

Il discorso del Presidente Mattarella/ Gentiloni : 'Fiducia nell'Italia che va verso le elezioni' : 'Fiducia nell'Italia che va verso le elezioni, richiamo alla memoria e alla visione del futuro, invito alla responsabilità della politica #Graziepresidente'. Lo afferma il premier Paolo Gentiloni commentando il discorso del presidente Sergio Mattarella. 'Il presidente della Repubblica ci invita a non cadere nella trappola di un ...

Il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Segio Mattarella : Non avviene lo stesso in tanti luoghi del mondo. Assistiamo, persino, al riaffacciarsi della corsa all'arma nucleare. Abbiamo di fronte, oggi, difficoltà che vanno sempre tenute ben presenti. Ma non ...

Discorso Mattarella Capodanno 2018/ Diretta streaming video messaggio fine anno Presidente : il testo integrale : Discorso Sergio Mattarella in Diretta streaming video, il messaggio di fine anno oggi 31 dicembre 2017: la regia del Presidente della Repubblica verso le Elezioni 2018(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 20:45:00 GMT)

Discorso Mattarella Capodanno 2018/ Diretta streaming video oggi - Presidente Repubblica : messaggio fine anno : Discorso Sergio Mattarella in Diretta streaming video, il messaggio di fine anno oggi 31 dicembre 2017: la regia del Presidente della Repubblica verso le Elezioni 2018(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 20:25:00 GMT)

Il discorso di fine anno del Presidente Mattarella : L’intervento, consueto, segue di pochi giorni la firma del decreto di scioglimento delle Camere...

Mattarella - il Presidente “normale” che si prepara al 2018 della bagarre politica. E di cui sarà il vero arbitro-protagonista : L’impresa impossibile del presidente Sergio Mattarella si chiama “normalità”. Normalizzare un Paese sull’orlo di una crisi di nervi, che arriva alle elezioni sfibrato e lacerato all’interno e all’esterno. E riportare nel quadro istituzionale quello che ha tutta l’aria di non esserlo. Il Capo dello Stato questa sera parlerà alla nazione a reti unificate (alle ore 20.30) per un massimo 15 minuti e in quel ...

Discorso Mattarella Capodanno 2018/ Oggi diretta streaming video Presidente Repubblica : messaggio di fine anno : Discorso Sergio Mattarella Capodanno 2018 in diretta streaming video, il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Oggi 31 dicembre 2017