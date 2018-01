Politiche 2018 | ecco i candidati ' civici' di Forza Italia alle prossime elezioni

Mattarella : «Il 2018 sarà l’anno delle elezioni - il lavoro sia la priorità per le forze Politiche» : Il ricordo dei 70 anni della Costituzione «al cui vertice c’è la sovranità popolare». E il parallelo tra i 18enni che vanno per la prima volta al voto e quelli che 100 anni fa furono inviati nelle trincee della prima guerra mondiale

Ultimi sondaggi politici elettorali 2017 : intenzioni di voto partiti e coalizioni / Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 : Fratelli d'Italia è la forza politica dove c'è il range minore (Min 5,0 Max 5,4), ad eccezione di Bidimedia (3,8%). La Sinistra è praticamente unita col nuovo partito di Pietro Grasso, Liberi e ...

Elezioni Politiche 2018 - la data è il 4 marzo - : Le prossime politiche si svolgeranno a marzo. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi

Scrutatori Comune Torino elezioni Politiche 2018 : c'è tempo fino al 28 gennaio Video : C'è ancora dubbio sull'ufficialita' della data delle #elezioni politiche 2018 che si dovrebbero tenere il 4 Marzo [Video] dell'anno venturo ma il sito del Comune di Torino ha gia' pubblicato le informazioni relative alla presentazione della disponibilita' a svolgere l'incarico di scrutatore. Questo comunicato rappresenta un'importante opportunita' per i disoccupati che possono svolgere il ruolo di scrutatore e guadagnare una cifra superiore ai ...

Scrutatori Comune Torino elezioni Politiche 2018 : c'è tempo fino al 28 gennaio : C'è ancora dubbio sull'ufficialità della data delle elezioni politiche 2018 che si dovrebbero tenere il 4 Marzo dell'anno venturo ma il sito del Comune di Torino ha già pubblicato le informazioni relative alla presentazione della disponibilità a svolgere l'incarico di scrutatore. Questo comunicato rappresenta un'importante opportunità per i disoccupati che possono svolgere il ruolo di scrutatore e guadagnare una cifra superiore ai 100 euro per ...

Corea del Nord - orrore alle Politiche 2018 : in Italia spunta la lista pro Kim Jong-un : È il più rosso di tutti, talmente rosso da sostenere apertamente la Corea del Nord come baluardo contro i cattivoni capitalisti del mondo moderno. Non a caso, nella variegata e infinita galassia dei ...

Elezioni Politiche 2018 : italiani alle urne : Elezioni politiche, è iniziato il conto alla rovescia: entro venerdì 29 dicembre il presidente della Repubblica...

Elezioni Politiche 2018 - il conto alla rovescia : prima lo scioglimento delle Camere : E' partito il countdown per lo scioglimento delle Camere del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La legislatura finirà leggermente prima della scadenza prevista per il 14 marzo. Entro...

Elezioni - conto alla rovescia. Nel 2018 - oltre alle Politiche al voto anche diverse Regioni : Nei prossimi giorni il presidente della Repubblica scioglierà le Camere: le politiche si svolgeranno i primi di marzo, potrebbe trattarsi di un election day -

Elezioni Politiche 2018 - Roberto Fogagnoli (Potere al Popolo) : 'pronti a scendere in campo come unica forza alternativa al PD' : ...questo prevedibile voltafaccia ( le poltrone hanno la colla) - sottolinea Fogagnoli - "Potere al Popolo" ha proseguito per la strada della costruzione dal basso di una aggregazione politica e di ...

Elezioni Politiche 2018 : guida al voto : Il 4 marzo italiani alle urne per il rinnovo del Parlamento italiano. Ecco tutti i simboli, le liste e i nomi che gli italiani troveranno sulla scheda elettorale. Si voterà con la

Elezioni Politiche 2018 : guida al voto : Il 4 marzo italiani alle urne per il rinnovo del Parlamento italiano. Ecco tutti i simboli, le liste e i nomi che gli italiani troveranno sulla scheda elettorale. Centrodestra avanti

Elezioni Politiche 2018 : guida al voto : Il 4 marzo italiani alle urne per il rinnovo del Parlamento italiano. Ecco tutti i simboli, le liste e i nomi che gli italiani troveranno sulla scheda elettorale. Centrodestra avanti

Mondiali 2018 - la Fifa minaccia di escludere la Spagna per ingerenze Politiche. L’Italia spera (ma non troppo) : L’Italia ripescata ai Mondiali 2018. Al posto nientemeno che della Spagna. Stavolta non è solo una bufala diventata virale sul web, come nel caso della presunta esclusione del Perù per una legge che non era ancora stata presentata: c’è una lettera della Fifa che minaccia la squalifica della Spagna, a causa di un’intricata vicenda di geopolitica del pallone, che parte dall’arresto dell’ex padrone del calcio iberico, Angel Maria Villar, passa per ...