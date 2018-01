: Pmi, record crescita in Eurozona: 60,6 - NotizieIN : Pmi, record crescita in Eurozona: 60,6 - CozzolinoSalvo : #UK, crescita manifattura dicembre rallenta da picco quadriennale - Indice Pmi manifattura #Eurozona vola a record… - ubaldonatale : RT @MilanoFinanza: Pmi manifatturiero Eurozona su livelli record, ma le borse si indeboliscono - antonluca_cuoco : RT @CozzolinoSalvo: #PMI Index di dicembre sale a record in Germania, Francia, Spagna e in tutta l'Eurozona. Ma rallenta in Italia. Eh, ma… -

In controtendenza con i dati, in Italia scende - ma resta forte l'indice Pmi Markit, che da novembre a dicembre passa da 58,3 a 57,4 punti e in zona di sicurezza rispetto allo spartiacque dei 50 punti. Per l'l'indice del manifatturiero registra a dicembre un, a 60,6 punti insu novembre (60,1) e ai massimi storici dal 1997. Sopra la media e inla Germania (63,3); in lieve calo il Regno Unito a 56,3 e Francia (58,8 ma settore in espansione).(Di martedì 2 gennaio 2018)