Matteo Renzi - crolla il Pd : quanti seggi gli porta via Pietro Grasso : Cose che capitano nel ciclismo, volendo restare nella metafora sportiva, ma non in politica, dove la catena continua a girare anche quando esce dalla ruota dentata. Insomma, i numeri dei sondaggi ...

Pietro Grasso invita a ricordare l'anniversario della Costituzione : Pubblicità Pubblicità Il discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha trovato un'accoglienza positiva. Non solo l'ex premier Matteo Renzi, il presidente del Consiglio, Paolo ...

Pietro Grasso - ecco quanto guadagna : una cifra incredibile - tutti soldi pubblici : Quando Renzi era Presidente del Consiglio fu approvata una mozione dal Parlamento che chiedeva a tutti i dipendenti pubblici di rispettare il limite di stipendio di 240 mila Euro. Una cifra comunque considerevole visto l'attività, così Laura Boldrini e il presidente Mattarella lo hanno fatto ma il presidente del Senato no. La dichiarazione dei redditi 2016 di Pietro Grasso La norma voluta dal governo Renzi chiedeva a tutti coloro che svolgono ...

Pietro Grasso - lo stipendio del presidente del Senato : guadagna più di Sergio Mattarella : Liberi sì, uguali dipende: nei valori sicuro, nel portafoglio un po' meno. Piero Grasso, presidente del Senato e leader della nuova formazione a sinistra del Pd, non si è mai adeguato, infatti, al ...

Matteo Renzi : 'Non è realistica un'alleanza con Pietro Grasso' : 'Spero in un governo guidato da un premier Pd non per spirito di corpo ma perché lo considero un fatto positivo per l'Italia'. Matteo Renzi in una intervista a La Stampa diche che 'l'Italia è più ...

Antonio Ingroia insulta Pietro Grasso : 'Politicante e bugiardo' : Ex magistrati contro. Antonio Ingroia , infatti, usa toni durissimi contro il candidato Pietro Grasso . L'ex pm prezzemolino ossessionato da Silvio Berlusconi , su Facebook, cannoneggia contro il ...

Laura Boldrini - l'annuncio ufficiale : 'Mi candido con Liberi e Uguali di Pietro Grasso' : La notizia era nell'aria da tempo, ma si attendeva la sua ufficializzazione: Laura Boldrini si candiderà alle prossime elezioni politiche della primavera 2018 e lo farà nelle liste del partito di ...

Vittorio Feltri : 'Pietro Grasso ha un conto in sospeso col Pd - gli deve 80mila euro' : Il presidente del Senato, Pietro Grasso , ex magistrato di cui non conosciamo le opere, al termine della legislatura ha fondato un partito denominato 'Liberi e uguali'. Liberi da chi e uguali a chi? ...

Pietro Grasso - come fa lo snob di sinistra perché non lo invitano in tv : 'Mi sono candidato in Parlamento - non a X Factor' : La mia idea di politica non è la battaglia televisiva, ma presentare la soluzione dei problemi. Se è necessario parteciperò ai confronti, ma non amo gli scontri'. Certo però qualcuno dovrà dire a ...

Pietro Grasso punta al voto grillino : Convincere ad andare alle urne chi negli ultimi anni non ha votato e "riportare a casa" quegli elettori che per "rabbia" hanno gonfiato le percentuali del MoVimento 5 stelle. Questo l'obiettivo che si è dato Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, intervistato dal Corriere della sera: "Vogliamo riportare al voto chi oggi si astiene perché deluso. Il Pd i consensi li ha già persi con l'astensione o col voto al M5s. Contiamo ...

Movimenti a sinistra : pronta la lista ulivista che sosterrà il Pd ma i pisapiani si smarcano. E Grasso vede Di Pietro : La lista a sinistra del Partito Democratico è stata ultimata. E, dopo il via libera della Direzione dei socialisti, è finalmente pronta per essere lanciata. Domani a Montecitorio verrà presentato il simbolo del soggetto "ulivista" che correrà in coalizione con i democratici. Ci sono i socialisti di Riccardo Nencini, i Verdi di Angelo Bonelli e i "prodiani" guidati da Giulio Santagata. Non ci sono, e questa è la ...

Crozza è Pietro Grasso : "D'Alema non mi dà ordini - a me basta un'occhiata" : Durante l'ultima puntata di Che fuori tempo che fa, il programma di RaiUno condotto da Fabio Fazio, Maurizio Crozza ha vestito i panni di Pietro Grasso ironizzando sulla presunta influenza di Massimo ...

Sergio Mattarella - rabbia per il doppio ruolo di Pietro Grasso : 'Ho rispetto - ma non l'avrei fatto' : Già, peccato che, a sua volta, Boldrini stia per buttarsi anche lei in politica, nello stesso partito di Grasso: Leu'.