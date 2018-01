Periferica e senza leader Ma la rivolta può crescere

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 2 gennaio 2018) Per ora non è una rivoluzione. E neanche una. Ma può diventarlo e metter a rischio sia la Suprema Guida Alì Khamenei, sia il movimento riformatore guidato dal presidente Hassan Rohani.Per capire dinamiche e prospettive della protesta iraniana bisogna partire da Mashhad, la città vicina al confine con il Turkmenistan nell'estremo nord est del paese dove giovedì è scaturita la prima scintilla dei disordini. Originariamente dietro quei disordini non c'erano dei gruppi anti sistema, ma delle formazioni legate ai falchi del regime che in quella città, consacrata al culto dell'ottavo imam, hanno una loro roccaforte. Chiamando la gente in piazza e invitandola a contestare le politiche economiche del governo gli ultra-conservatori puntavano a indebolire il presidente Hassan Rohani rieletto con i voti dei riformisti. Ma la mossa si è rivelata un autogol. La protesta anti ...