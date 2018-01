Perché l’elefante africano potrebbe salvarsi dall’estinzione

: M:Cla non uscire da quella porta C:dai adesso voglio vederti col pigiama d’elefante M:già mi basta quello da panda… - LeeSongKiara : M:Cla non uscire da quella porta C:dai adesso voglio vederti col pigiama d’elefante M:già mi basta quello da panda… - Sorridosemibaci : Fra le tante cose ho avuto dal mio ragazzo il bracciale della kidult con il babbo natale e da mia sorella quello co… - Trudy1771 : - La gente si lascia perché ad un certo punto decide di provare qualcun altro, è l’amore minimo. - E quale sarebbe… - amorecronico : Cosa vorresti come regalo, e perché? — un elefante, perché io amo gli elefanti -

(Di martedì 2 gennaio 2018) La Cina ha bandito da questo 2018 il commercio di avorio e prodotti di avorio. Essendo considerata uno dei maggiori mercati al mondo, il divieto può essere il ‘game changer’ per la protezione dell’elefante. Il pachiderma– che fino a due-tre decenni fa era un animale diffuso e fra le principali attrazioni di un’industria turistica importante per il reddito delle popolazioni locali e le economie dell’Africa centromeridionale – è rapidamente precipitato sulla soglia del rischio dell’estinzione a causa della strage perpetrata da bracconieri e gang che trafficano avorio. Solo nel triennio tra il 2010 e il 2012 sarebbero stati uccisi 100mila elefanti secondo uno studio del 2016 riportato dall’African Elephant Coalition, creata da 29 Paesi africani per proteggere il mammifero del quale si calcola restino solo 470mila esemplari. La popolazione è ...