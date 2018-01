: Pazzo Barcellona: l'offerta per Coutinho è irrifiutabile! - CalcioWeb : Pazzo Barcellona: l'offerta per Coutinho è irrifiutabile! -

(Di martedì 2 gennaio 2018) Centodieci milioni sicuri, piu’ altri 40 di bonus legati al rendimento del giocatore e agli obiettivi raggiunti. Questa, secondo il Mundo Deportivo, l’offerta che ilha presentato al Liverpool per il cartellino di Philippe, 26enne brasiliano che gia’ la scorsa estate era stato vicinissimo al club azulgrana. Il no dei “reds” ha fatto saltare i piani dei catalani che pero’ non hanno rinunciato all’ex Inter, tanto da volerlo gia’ a gennaio. Anche il giocatore vuole fortemente ile nel giro di una settimana l’affare potrebbe chiudersi. (ITALPRESS). L'articolo: l’offerta persembra essere il primo su CalcioWeb.