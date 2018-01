Pauroso incidente sulla A21 | vicino Brescia | autostrada bloccata

Calabria - Pauroso incidente sull'autostrada : diversi feriti Video : Un drammatico incidente stradale [Video] si è verificato nella giornata di oggi 18 dicembre in #Calabria, precisamente sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Il bilancio è di tre #feriti gravi, tutti e tre trasportati d'urgenza in ospedale. Calabria, grave incidente stradale sull'A2 Nella mattinata di oggi verso le ore 8 e 30 un grave #incidente stradale si è verificato in Calabria [Video] sull'autostrada A2 del Mediterraneo tra le cittadine di ...