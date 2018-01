Paura al concerto di Ermal Meta | ragazza si sente male | lui interrompe l' esibizione

Altre notizie : Paura al concerto ...

: Il fascino di, exdegli One Direction, scatena le fan, exdegli One Direction, è statodalle fan durante ilWe Can Survive 2017 di ieri sera a Hollywood. Non ci sono dubbi sull’abilità vocale del, tanto da essere apprezzato ancora di più da solista che come […] L'articoloa undiper ilproviene da Gossip e Tv.