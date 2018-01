Patty Pravo Video Buon 1918 | il nuovo augurio su Instagram stavolta con

Patty PRAVO/ Video "Buon 1918" - cosa sarebbe successo se non avesse sbagliato anno... : PATTY PRAVO, Video “Buon 1918”: gaffe in diretta Rai a L'anno che verrà della cantante. Le ultime notizie sul clamoroso errore (voluto o non voluto?) che è diventato subito virale(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 18:27:00 GMT)

Patty Pravo/ Video "Buon 2018" - le risposte dei fans agli auguri sui social network : Patty Pravo, Video “Buon 1918”: gaffe in diretta Rai a L'anno che verrà della cantante. Le ultime notizie sul clamoroso errore (voluto o non voluto?) che è diventato subito virale(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 16:40:00 GMT)

Patty PRAVO/ Video “Buon 1918”. La cantante si corregge dopo la gaffe su Rai 1 : PATTY PRAVO, Video “Buon 1918”: gaffe in diretta Rai a L'anno che verrà della cantante. Le ultime notizie sul clamoroso errore (voluto o non voluto?) che è diventato subito virale(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 12:55:00 GMT)

Patty Pravo : il messaggio di auguri ai fan - senza errore : Ospite alla trasmissione L'Anno che verrà 2018, la cantante Patty Pravo si è resa protagonista di una gaffe colossale in diretta tv, augurando "Buon 1918" a tutti i presenti. Immediata la reazione dei telespettatori, che hanno commentato l'errore sui social. Mentre l'artista lasciava il palco, Amadeus ha corretto l'evidente "scivolone", sommando 100 anni alla data erroneamente scandita pochi secondi prima. Grazie alla gaffe, la Pravo ha rubato ...

Capodanno Rai1 : gaffe di Patty Pravo (video) - ascolti ottimi - recensioni negative : Cosa resterà del Capodanno 2018 in tv? Ecco un bilancio su L’anno che verrà, trasmesso su Rai1 tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. L’anno che verrà 2017-2018, ottimi ascolti: esultano i vertici Rai e Amadeus “Impegno, qualità, attenzione alle famiglie. É questa la ricetta del Capodanno Rai. Uno spettacolo che è entrato in tutte […] L'articolo Capodanno Rai1: gaffe di Patty Pravo (video), ascolti ottimi, recensioni negative ...

Patty Pravo - gaffe in diretta su Rai Uno : 'Buon 1918'. E Amadeus reagisce così : Clamorosa gaffe di Patty Pravo durante 'L'anno che verrà' in diretta da Maratea . La cantante si è esibita su Rai Uno per il Capodanno e ha fatto gli auguri al pubblico e ai telespettatori. 'Comunque ...

Patty Pravo / Video “Buon 1918” - gaffe in diretta Rai a L'anno che verrà : Patty Pravo, Video “Buon 1918”: gaffe in diretta Rai a L'anno che verrà della cantante. Le ultime notizie sul clamoroso errore (voluto o non voluto?) che è diventato subito virale(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 18:27:00 GMT)

La gaffe di Patty Pravo in diretta Rai : "Buon 1918" : 'Buon 1918'. È l'augurio che Patty Pravo ha mandato in diretta a L'anno che verrà dal palco di Maratea, durante il tradizionale concertono per la notte di San Silvestro in onda su Rai Uno. Dopo aver ...

La gaffe di Patty Pravo in diretta Rai : Buon 1918 : "Buon 1918". È l'augurio che Patty Pravo ha mandato in diretta a L’anno che verrà dal palco di Maratea, durante il tradizionale concertono per la notte di San Silvestro in onda su Rai Uno. Dopo aver cantato - "in diretta", ci tiene a specificarlo quando Amadeus la presenta - "Cieli immensi", la cantante, classe 1948, ha rivolto il suo augurio al pubblico in piazza e ai ...

Gli auguri di buon anno di Patty Pravo a L’anno che verrà in ritardo di un secolo : “Buon 1918 - che porta bene” (video) : Gli auguri di buon anno di Patty Pravo in ritardo di un secolo intero. Ospite del concerto di Capodanno di Rai 1 L'anno che verrà, Patty Pravo è stata protagonista di una gaffe molto divertente dove, in diretta su Rai 1, ha augurato buon anno a tutti gli spettatori.. ma l'anno sbagliato! Nel corso del concerto di Capodanno condotto da Amadeus da Maratea, la cantante veneta si è esibita in Cieli Immensi, ultimo grande successo della ...

Patty Pravo/ Foto - il bacio con Cristiano Malgioglio diventa virale (L'anno che verrà) : Video, Patty Pravo si racconta senza censure e parla del suo torbido rapporto con il sesso e soprattutto delle droghe. Che avventure assieme a Jimi Hendrix...(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 23:31:00 GMT)

Patty PRAVO/ Video - "In Italia solo uomini brutti. Per l'amore vado all'estero" (L'anno che verrà) : Video, PATTY PRAVO si racconta senza censure e parla del suo torbido rapporto con il sesso e soprattutto delle droghe. Che avventure assieme a Jimi Hendrix...(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 09:53:00 GMT)

Annunciato il tour di Patty Pravo …La cambio io la vita che : info biglietti in prevendita : Il tour di Patty Pravo è ufficiale. Dopo la biografia pubblicata qualche settimana fa, l'artista ha appena Annunciato una serie di date che la riportano sul palco a partire dal mese di febbraio. Secondo indiscrezioni, Nicoletta Strambelli avrebbe dovuto avviare la tournée in coppia con Ornella Vanoni, ma per il momento non ci sono tracce di un tour a due voci. Il titolo della tournée ricalca quello della sua biografia ...La cambio io la vita ...

L'anno che verrà su Rai1 : ospiti Marco Carta - Al Bano e Romina - Filippo Bisciglia - Soy Luna - Raf - Tiromancino - Patty Pravo - Corona... : Rivelato il cast de L'anno che verrà, in onda domenica 31 dicembre su Rai1 da Maratea. L'anno che verrà: Capodanno 2018 su Rai1 in diretta da Maratea e Venosa, confermata per il terzo anno la conduzione di Amadeus prosegui la letturaL'anno che verrà su Rai1: ospiti Marco Carta, Al Bano e Romina, Filippo Bisciglia, Soy Luna, Raf, Tiromancino, Patty Pravo, Corona... pubblicato su Realityshow ...