Pastore | l' Inter ha la carta vincente | qualcosa si muove

Calciomercato Inter - zero euro da Suning ma Pastore è fattibile : tutto dipende dall’argentino : Calciomercato Inter – Il mese di dicembre è stato da dimenticare per l’Inter. Una sola vittoria nei 90 minuti, quella contro il Chievo in campionato visto che con il Pordenone in Coppa Italia il successo è arrivo solo dopo i calci di rigore. Spalletti e la dirigenza hanno individuato che il problema risiede nella zona centrale del campo, specie sulla trequarti visto che Joao Mario e Brozovic non convincono il tecnico di Certaldo. Il ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore e Deulofeu - il Real Madrid tenta Hazard - la Juve vuole Emre Can : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore - il Real Madrid tenta Hazard : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore - il Napoli sogna Deulofeu e la Juventus vuole Emre Can : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore - il Napoli sogna Deulofeu e la Juventus… : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

Inter - Spalletti chiede rinforzi : il PSG libera Pastore? : Inter, Spalletti chiede rinforzi: il PSG libera Pastore? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, Spalletti chiede rinforzi – Momento delicato in casa nerazzurra con la squadra di Luciano Spalletti che è reduce da tre sconfitte e un pareggio, che sono costate anche l’eliminazione dalla Coppa Italia, per mano del Milan. DIFENSORE E CENTROCAMPISTA Una svolta ...

Calciomercato Inter/ News - da Pastore a Mkhitaryan : il punto dopo il vertice ad Appiano (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo del club nerazzurro: Patrick Cutrone fu davvero molto vicino dal vestire la maglia della squadra che mercoledì scorso ha punito.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 10:50:00 GMT)

Calciomercato Inter : Deulofeu - Aleix Vidal - Pastore e Mkhitaryan - gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Inter – L’Inter sta vivendo un momento veramente negativo, gli uomini di Luciano Spalletti sono reduci dalla sorprendente eliminazione in Coppa Italia contro il Milan ed anche in campionato la squadra è in grande calo. Per questo motivo l’intenzione è quella di rinforzare la squadra per gennaio, nessun grande investimento ma comunque trattative che possono considerarsi importanti. Continuano i contatti con il ...

Inter - summit Spalletti-Sabatini - ecco la richiesta. Pastore o Deulofeu : il punto : summit E RICHIESTA DI SPALLETTI - Oggi il responsabile dell'area sport di Suning era presente ad Appiano Gentile e ha avuto un lungo colloquio faccia a faccia con l'allenatore di Certaldo. Si è ...

Inter - corsa a tre per il nuovo acquisto : Pastore - Ramires o Mkhitaryan? : Inter, corsa a tre per il nuovo acquisto: Pastore, Ramires o Mkhitaryan? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, corsa A TRE PER IL nuovo acquisto – La sconfitta contro il Milan nel derby di ieri ha consegnato l’eliminazione all’Inter dalla Coppa Italia. Per i nerazzurri momento nerissimo, comprese le due sconfitte in campionato. OBIETTIVO ...

Calciomercato Inter/ News - Ausilio : a gennaio pronti a cogliere occasioni e Pastore... (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: il direttore sportivo Piero Ausilio evidenzia come il club sia pronto a cogliere delle occasioni a gennaio e su Pastore...(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:09:00 GMT)

Inter : Ausilio - Pastore? Ora è prematuro : MILANO, 27 DIC - "Pastore? La sua qualità non si discute ma ora è prematuro parlare di qualsiasi cosa. Conosco anche i paletti che abbiamo, che non sono di natura tecnica, e io devo lavorare anche con ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Pastore è forte - ma ci sono dei paletti...' : MILANO - 'Pastore? La sua qualità non si discute, ma ora è prematuro parlare di qualsiasi cosa. Conosco anche i paletti che abbiamo, che non sono di natura tecnica, e io devo lavorare anche con quelli'...

Inter - Ausilio : “Pastore? Dipende dal PSG” : Inter, Ausilio: “Pastore? Dipende dal PSG” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CALCIOMERCATO Inter, Ausilio- Luciano Spalletti, in diverse occasioni, ha chiesto rinforzi alla società in conferenza stampa. Al tecnico di Certaldo serve necessariamente un fantasista, un uomo di qualità che possa fare la differenza negli ultimi metri. Stando alle ultime ...