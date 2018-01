Paris Hilton si sposa con Chris Zylka Dice sì al suo ragazzo sui social | in passato

Paris Hilton SI SPOSA CON CHRIS ZYLKA / Dice sì al suo ragazzo sui social! : PARIS HILTON si SPOSA con CHRIS ZYLKA, la ricca ereditiera Dice sì al suo ragazzo sui social network. Quando, dove si sposerà e chi saranno gli invitati alla festa? Ultime notizie.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 19:40:00 GMT)

Paris Hilton - 2018 con nuovo fidanzato e brillocco a goccia da 20 carati : E naturalmente finiscono con l'happy end, per 'la ragazza più fortunata del mondo', in questo caso perché ha trovato l'amore. L'anima gemella è naturalmente il top: 'Perfetto in tutti i modi: gentile,...

Paris Hilton : il photoshoot versione Barbie e Ken è troppo glamour : Il total pink rappresenta per l'ereditiera americana il suo modo di urlare al mondo un gigantesco e roseo Girl Power , come dimostra spesso quando parla delle sue colleghe del fashion world, che ...

Paris Hilton in luna di miele anticipata. Poi spunta il pancino sospetto : 'Ho trovato la mia anima gemella, tra noi quello dei figli è un discorso ricorrente, io non vedo l'ora', proprio qualche mese fa Paris Hilton aveva presentato il suo fidanzato pubblicamente usando ...

Paris Hilton confessa : 'Non ho bisogno di un uomo per essere felice' : Con le sue 35 boutique sparse in giro per il mondo, le pagine social che fanno ancora strage di likes e una chiacchieratissima vita sentimentale, Paris Hilton può tranquillamente affermare di essere ...

Paris Hilton - luna di miele in anticipo e bebè in arrivo? : I Måneskin non si fermano: ecco le date del tour - LEGGI Foto: Spy Domenica In: Benedetta Parodi lascia davvero il programma? - LEGGI Anche i fan dell'ereditiera più chiacchierata del mondo erano ...

Paris Hilton ammette : 'Ho dato prestigio al ruolo del DJ nel mondo' : Ora che di anni ne ha 36, il suo modo di vedere il mondo è cambiato molto, e le feste non sono più un momento per divertirsi: sono diventate un lavoro assieme a tutti gli altri impegni. "Voglio ...

Paris Hilton rivela : 'Chiamatemi donna d'affari - non reality star' : Non per questo, però, Paris è meno convinta di essere una donna che lotta ogni giorno in un mondo fatto perlopiù di uomini, dove "girl power" non dev'essere solo il motto scritto su una banale ...

Paris Hilton : nozze da sogno in vista con Chris Zylka? Ecco le prove : "Mi fa sentire speciale, sicura di me, " ha raccontato Paris nell'intervista, "Quando sono insieme a lui, mi sento la ragazza più importante del mondo. Tutte le volte che faccio qualcosa, lui è lì ...

Paris Hilton incinta? Pancino sospetto in Thailandia : ... nel continente asiatico, l'ereditiera del fondatore di una nota catena di hotel diffusi in tutto il mondo, si è concessa qualche scatto. Un costume intero rosa Barbie e un paio di occhiali da sole a ...

Dalle scimmiette di Justin Bieber ai lecca-lecca di Paris Hilton - ecco i capricci dei vip in aereo : ... sua altezza reale il principe Al-Walid bin Talal bin Abd al-Aziz Al Saud, multimiliardario saudita, meglio conosciuto come Al-Walid bin Talal, uno degli uomini più ricchi e potenti al mondo secondo ...

BLING RING/ Su Rai Movie il film con Emma Watson e Paris Hilton (oggi - 19 novembre 2017) : BLING RING, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 19 novembre 2017. Nel cast: Emma Watson, Paris Hilton e Taissa Farmiga, alla regia Sofia Coppola. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 19 Nov 2017 10:18:00 GMT)

Paris Hilton - vita da DJ : 'Sono una ragazza molto timida' : Essere la DJ meglio retribuita al mondo richiede tempo, responsabilità e soprattutto una capacità di distinguersi sempre, da tutti. La sua vita va avanti on-the-road per circa 250 giorni l'anno , e ...

Paris Hilton annuncia il suo secondo album studio : ... dove lavora in uno dei club più esclusivi dell'isola e si qualifica come la più pagata al mondo nella sua professione. Lei, che ha inventato un mestiere e ora viene pagata per andare alle feste e ...