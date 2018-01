: PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 2 gennaio 2018 : Luna traditrice per il Capricorno (Il - infoitcultura : PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 2 gennaio 2018 : Luna traditrice per il Capricorno (Il - RosarioTrimarc1 : RT @matteograndi: Benvenuti nel Paese in cui la gente: -davanti a una sentenza mette in discussione il dna; -davanti alla scienza mette in… - giuseppe_alto : Paolo Fox a I Fatti Vostri, dalla Vergine al Capricono: il podio del nuovo anno - morenamenegatti : RT @matteograndi: Benvenuti nel Paese in cui la gente: -davanti a una sentenza mette in discussione il dna; -davanti alla scienza mette in… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 2 gennaio 2018) C’era attesa tra gli appassionati degli astri per le previsioni diFox. Nel corso della puntata di Affari Tuoi del primo gennaio il seguitissimo astrologo ha rivelato quali segni vivrun 2018 al top e quali dovrmordere il freno in attesa di tempi migliori. Durate la trasmissione l’esperto ha illustrato anche dei grafici per mostrare l’andamento della salute, del lavoro e dell’amore. Entrando nel dettaglio per l’Ariete sarà un inizio d’faticoso, nonostante si sia finalmente liberato di Saturno. Sarà un periodo di incertezze in campo sentimentale e professionale con alcune delicate situazioni da rivalutare. Con la primavera maturerà il desiderio di cambiamento ma la svolta vera e propria maturerà nel mese di luglio grazie agli influssi positivi di Urano....