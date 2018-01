Palermo | sparatoria in condominio in via Brigata Aosta | due feriti

: Giornale di Sicilia: Ecco le immagini del luogo della sparatoria in via Brigata Aosta a Palermo - notizie_palermo : Giornale di Sicilia: Ecco le immagini del luogo della sparatoria in via Brigata Aosta a Palermo - BeliceIt : Sparatoria a Palermo, un uomo e una donna feriti da arma da fuoco in via Brigata Aosta - Stefano28116280 : RT @GDS_it: Ecco le immagini del luogo della sparatoria in via Brigata Aosta a Palermo - MondoPalermo : Ecco le immagini del luogo della sparatoria in via Brigata Aosta a Palermo - GDS_it : Ecco le immagini del luogo della sparatoria in via Brigata Aosta a Palermo -

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2018), 2 gen. (AdnKronos) - Sono due le persone rimaste ferite in unaavvenuta nel tardo pomeriggio in undi via, a. Sul posto si trovano le volanti della polizia e i sanitari del 118. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.