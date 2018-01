Palermo | sparatoria in condominio di via Brigata Aosta | due feriti 2

: RT @TgrSicilia: Sparatoria a #Palermo. Una coppia ferita a colpi di pistoia in un condominio di via Brigata Aosta. La donna è stata colpita… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Sparatoria a #Palermo. Una coppia ferita a colpi di pistoia in un condominio di via Brigata Aosta. La donna è stata colpita… - ilGrillodiPA : RT @GDS_it: Ecco le immagini del luogo della sparatoria in via Brigata Aosta a Palermo - TgrSicilia : Sparatoria a #Palermo. Una coppia ferita a colpi di pistoia in un condominio di via Brigata Aosta. La donna è stata… - Palermer : ROSALIO - Sparatoria in un condominio in via Brigata Aosta - - TuttaPalermo : Via Brigata Aosta, sparatoria in un condominio Feriti un uomo e una donna, indaga la polizia -

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2018) (AdnKronos) - Sono un uomo e una donna, le due persone rimaste ferite nellaavvenuta oggi pomeriggio in undi via, a. I due, che sono stati trasportati in ospedale ma non sono in pericolo di vita, sarebbero stati colpiti mentre si trovano in due piani dive