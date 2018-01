Palermo : nascite in calo - nel 2016 ai minimi degli ultimi 50 anni (2) : (AdnKronos) - Diminuiscono dello 0,6 per cento anche gli immigrati, che nel 2016 sono stati 9.342. In termini di composizione percentuale, l’87,1 per cento degli immigrati proviene da altri comuni del territorio nazionale (8.137, +4,3 per cento), mentre il 12,9 per cento dall’estero (1.205, -24,4 pe